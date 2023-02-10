Сушинский о критике от Крылова: «Он что-то перепутал, может? До меня в «Авангарде» была разруха»

Теги Авангард Максим Сушинский КХЛ Спорт-Экспресс Александр Крылов Хоккей

Максим Сушинский ответил на критику своей работы в «Авангарде» Александром Крыловым

«Крылов сказал, что после меня в «Авангарде» была разруха?

Может, он что-то перепутал? До меня в клубе была разруха», – сказал Сушинский.

Бывший форвард «Авангарда» и сборной России занимал должность президента омского клуба с 2018 по 2020 годы. 

Крылов о генменеджерах «Авангарда»: «Каждый раз разруха – после Сушинского и сейчас после Волкова. Ноль контрактов, ноль стратегии»

4 комментария

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Голуби в траве
Ответ wolkov
ахахахах, ты по-моему что то перепутал.....
Этот, как его... Долгопрудный этот (с)
+2
0
+2
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wolkov
ахахахах, ты по-моему что то перепутал.....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Варлампий Варлампий
"Я не просто разбираюсь в хоккее, я и есть хоккей", - добавил нарцисс.
+4
0
+4
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Георгий Волков
Ага, Манухов за 40, Петров за 80, Андригетто за 90, это не разруха, это отрицательное строительство
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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