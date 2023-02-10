Сушинский о критике от Крылова: «Он что-то перепутал, может? До меня в «Авангарде» была разруха»

ответил на критику своей работы в « » .

«Крылов сказал, что после меня в «Авангарде» была разруха?

Может, он что-то перепутал? До меня в клубе была разруха», – сказал Сушинский.

Бывший форвард «Авангарда» и сборной России занимал должность президента омского клуба с 2018 по 2020 годы.

Крылов о генменеджерах «Авангарда»: «Каждый раз разруха – после Сушинского и сейчас после Волкова. Ноль контрактов, ноль стратегии»