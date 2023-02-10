Генменеджер «Рейнджерс» говорил о Тарасенко с Панариным: «Подробности останутся между нами. Он прекрасно впишется в состав, думаю»

Теги Рейнджерс Сент-Луис Крис Друри НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Хоккей

Крис Друри подтвердил, что говорил с Артемием Панариным о Владимире Тарасенко.

«Рейнджерс» совершили обмен с «Сент-Луисом», в результате Тарасенко стал игроком клуба из Нью-Йорка. 

Форварды вместе выступали за молодежную сборную России на победном для команды МЧМ-2011 и поддерживают дружеские отношения.

«Подробности останутся между нами. Владимир – большой талант, элитный снайпер, он забил множество голов в лиге, в том числе в плей-офф.

Мы рады, что он теперь в нашей команде. Я думаю, что он прекрасно впишется в состав», – сказал генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка.

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