Генменеджер «Рейнджерс» говорил о Тарасенко с Панариным: «Подробности останутся между нами. Он прекрасно впишется в состав, думаю»

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«Рейнджерс» совершили обмен с « », в результате Тарасенко стал игроком клуба из Нью-Йорка.

Форварды вместе выступали за молодежную сборную России на победном для команды МЧМ-2011 и поддерживают дружеские отношения.

«Подробности останутся между нами. Владимир – большой талант, элитный снайпер, он забил множество голов в лиге, в том числе в плей-офф.

Мы рады, что он теперь в нашей команде. Я думаю, что он прекрасно впишется в состав», – сказал генеральный менеджер клуба из Нью-Йорка.

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