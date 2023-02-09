Новиков о работе в «Кузне»: «В конце 90-х это был богатейший регион. Когда вся Москва была нищей, новокузнецкие хоккеисты были одеты с иголочки»

Теги Металлург Нк Юрий Новиков ВХЛ Арена-Новокузнецк Хоккей

Юрий Новиков поделился воспоминаниями о работе тренером «Кузни».

«Мне прислали фото с открытия арены в Новокузнецке. Это приятно. Там матч памятный провели, ветераны приехали. Сам стадион красивый.

Я там работал в конце 90-х, и для меня это была такая романтика! Приехав туда, я сразу вспомнил строчки из Маяковского: «Здесь будет город-сад».

Это был богатейший регион. В ту пору, когда вся Москва была нищей, откуда-то появились модные ребята-хоккеисты, одетые с иголочки. Я не мог понять, откуда они. А потом, приехав на Кузбасс, я увидел, что это местные. Все деньги в то время были на периферии, там, где стояли фабрики, заводы.

Я горд тем, что мы смогли написать историю новокузнецкого хоккея. Это чего-то стоит!» – сказал заслуженный тренер России.

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3 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Зато сейчас всё в Москву, а остальным крошки с барского стола
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+1
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oleg m
ПоНАехавший из нищей Москвы смог только освоить новокузнецкие деньги, но не освоил , что по-русски говорят «в Кузбасс».
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-1
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Александр Романов
Зато сейчас все деньги уходят из региона , а остаётся разруха и нищета
+2
0
+2
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