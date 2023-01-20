Назаров о Проворове и ЛГБТ: «Американские болельщики раскупили джерси россиянина, клуб получает приличную прибыль. В НХЛ все превращают в бизнес»

Теги СКА болельщики Филадельфия бизнес НХЛ Андрей Назаров КХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Андрей Назаров высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«История с Иваном Проворовым закончилась для американцев обычным образом: в НХЛ все превращают в бизнес и делают на этом деньги. Вот и теперь американские болельщики раскупили все джерси нашего российского хоккеиста из команды «Филадельфия», а сам клуб в результате получает приличную прибыль.

Что можем сделать мы? На сегодняшний день в Питере строится самый большой в Европе хоккейный дворец. Вместимость на играх – почти 22 тысячи человек. Это будет отличное спортивное сооружение, на которое толпами пойдут болельщики.

Можно тщательно оповещать каждый этап его строительства, выпускать майки и сувенирную продукцию, продавать, в том числе и туристам, и зарабатывать на этом. Уверен, что все это будет разлетаться как горячие пирожки, а про саму арену узнают даже люди, которые ранее не слишком сильно интересовались спортом», – сказал бывший тренер «Сочи».

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6 комментариев

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Grim Reaper 2100
Это говорит о том,что нормальных людей в США всё-таки больше.
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Maturmalai
Остапа понесло
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nick-basil
Загадочная фраза - В ТОМ ЧИСЛЕ ТУРИСТАМ...
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Руслан Диниев
Это не бизнес, это голос народа отличающийся от навязанной повестки истеблишмента. Человека не обманешь этой хренью, даже американского, он всё понимает. И это протест. Кукушка кукует.
+4
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Великовозрастный
Ответ Ебздрогыч
В НХЛ все превращают в бизнес. Что можем сделать мы? Согнать бюджетников и студентов, отчитаться о 100% заполняемости, выменять любых игроков из любой команды за пару связок бус. Как тебе такое, НХЛ? Слабо?
Под каждой новостью сегодня отметился?))
Небось платят за плбсики?)))
+3
-5
-2
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Ебздрогыч
В НХЛ все превращают в бизнес. Что можем сделать мы? Согнать бюджетников и студентов, отчитаться о 100% заполняемости, выменять любых игроков из любой команды за пару связок бус. Как тебе такое, НХЛ? Слабо?
+11
-4
+7
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