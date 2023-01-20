Назаров о Проворове и ЛГБТ: «Американские болельщики раскупили джерси россиянина, клуб получает приличную прибыль. В НХЛ все превращают в бизнес»

Андрей Назаров высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«История с Иваном Проворовым закончилась для американцев обычным образом: в НХЛ все превращают в бизнес и делают на этом деньги. Вот и теперь американские болельщики раскупили все джерси нашего российского хоккеиста из команды «Филадельфия», а сам клуб в результате получает приличную прибыль.

Что можем сделать мы? На сегодняшний день в Питере строится самый большой в Европе хоккейный дворец. Вместимость на играх – почти 22 тысячи человек. Это будет отличное спортивное сооружение, на которое толпами пойдут болельщики.

Можно тщательно оповещать каждый этап его строительства, выпускать майки и сувенирную продукцию, продавать, в том числе и туристам, и зарабатывать на этом. Уверен, что все это будет разлетаться как горячие пирожки, а про саму арену узнают даже люди, которые ранее не слишком сильно интересовались спортом», – сказал бывший тренер «Сочи».