Юрист о фразе «Славься, Сибирь»: «Ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования символики. Если гимн включили для танца в стрип-клубе, к примеру»

Теги Сибирь болельщики КХЛ Хоккей

Юрист Константин Зиновьев прокомментировал ситуацию с использованием фразы «Славься, Сибирь» во время гимна России.

Ранее появилась информация о том, что КХЛ обратилась к новосибирскому клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Во время гимна болельщики скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «Славься, страна».

«Существует закон «О Государственном гимне Российской Федерации». В статье 9 прописано, что надругательство над гимном влечет административную ответственность.

Но есть важный момент: по закону ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования государственной символики, то есть если гимн включили, к примеру, для танца в стрип-клубе.

А здесь просто заменили одно слово, ни к каким противоправным действиям не призывают. Так что никаких проблем быть не должно», – сообщил юрист.

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3 комментария

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Pertinax Gandi
Да ну, это уже паранойя какая-то.
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Артем Арсеньев
Бред какой-то. В Хабаровске зрители заменяют на "Славься Амур" уже очень давно и никто никогда не возмущался.
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+2
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nmnackjbxkasbk
не должно быть, но будут.
+4
-1
+3
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