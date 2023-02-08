Юрист о фразе «Славься, Сибирь»: «Ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования символики. Если гимн включили для танца в стрип-клубе, к примеру»

Юрист Константин Зиновьев прокомментировал ситуацию с использованием фразы «Славься, Сибирь» во время гимна России.

Ранее появилась информация о том, что обратилась к новосибирскому клубу на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России.

Во время гимна болельщики скандируют фразу «Славься, Сибирь» в момент исполнения строчки «Славься, страна».

«Существует закон «О Государственном гимне Российской Федерации». В статье 9 прописано, что надругательство над гимном влечет административную ответственность.

Но есть важный момент: по закону ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования государственной символики, то есть если гимн включили, к примеру, для танца в стрип-клубе.

А здесь просто заменили одно слово, ни к каким противоправным действиям не призывают. Так что никаких проблем быть не должно», – сообщил юрист.