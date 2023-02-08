Клубы НХЛ следят за 20-летним защитником «Торпедо» Конюшковым. Он набрал 20 очков и заблокировал 91 бросок
Клубы НХЛ заинтересовал 20-летний защитник «Торпедо».
Скауты команд лиги наблюдают за Богданом Конюшковым, сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеист проводит первый сезон в КХЛ.
Конюшков набрал 20 (1+19) очков при полезности «плюс 5» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:40. Также защитник заблокировал 91 бросок.
Договор игрока с нижегородским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.
20-летний Конюшков из «Торпедо» – в пятерке лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников
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