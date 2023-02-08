Клубы НХЛ следят за 20-летним защитником «Торпедо» Конюшковым. Он набрал 20 очков и заблокировал 91 бросок

Теги Торпедо возможные переходы НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Богдан Конюшков Хоккей

Клубы НХЛ заинтересовал 20-летний защитник «Торпедо».

Скауты команд лиги наблюдают за Богданом Конюшковым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист проводит первый сезон в КХЛ.

Конюшков набрал 20 (1+19) очков при полезности «плюс 5» в 58 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 20:40. Также защитник заблокировал 91 бросок.

Договор игрока с нижегородским клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

20-летний Конюшков из «Торпедо» – в пятерке лидеров КХЛ по выигранным единоборствам и успешным передачам среди защитников

12 комментариев

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Александр_Ронни
Ответ Einfach Safari
а попадет в (Ц)СКА, приятного просмотра)
у ЦСКА своих не менее талантливых вагон, но им нравится Ярошами, Дыбленковыми играть, молодежи своей, Богдана брать и активно в состав ставить, давать по 20+ минут им не интересно
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Александр_Ронни
Ответ Новый Орлеан
А кем он задрафтован?
его даже в КХЛ никто кроме как на карандаше на 2-й/3-й странице списка не знал до этого сезона..
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Александр_Ронни
Давай, Богдан, покажи им нового Фила Хаусли через 2-3 сезона) голова есть, руки феноменальные, катание выше среднего, можно улучшить, над броском работать и работать, а главное продолжать верить в себя и не останавливаться на достигнутом, время и доверия вагон у тебя пока
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Ant-84
Ответ Новый Орлеан
А кем он задрафтован?
В смысле, задрафтован. Не задрафтован, потому за ним и следят разные клубы НХЛ, а не один конкретный.
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Кеша
У Ларионова вся молодежь заиграет . Ларионов испил чашу тяжелого труда хоккеиста сполна и сейчас отдаст все свои знания без остатка . В этом сомнений нет .
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Вадим Абдуллин
Давай Богдан! От НМХЛ до Норрис трофи
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Einfach Safari
а попадет в (Ц)СКА, приятного просмотра)
+1
0
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Новый Орлеан
А кем он задрафтован?
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Матроскин52
Богдан - красавец! Но в динамике надо смотреть второй сезон… и соответсвенно практически во всех командах у него не будет столько игрового времени…
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Лёха
удачи земляк
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Сергей Орлов
Господи, Шева ляпнул, и из этого новость делают 🤦‍♂️
0
-4
-4
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daniel-cristian
буду рад за Богдана, парень с головой
+1
0
+1
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