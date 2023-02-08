И.о. тренера «Спартака» Заварухин об 1:3 в Минске: «Попытались поменять что-то в игре, но микроошибки повлияли на исход матча»

И.о. главного тренера « » подвел итоги матча с минским « » (1:3).

«Мы поменяли что-то в игре, во всяком случае, попытались поменять. Что-то получилось, что-то – нет.

Что произошло во втором периоде? Такие микроошибки, которые повлияли на исход матча. Но можно сказать, что мы сами эти ошибки совершили, соперники заставили.

Во втором периоде пытались играть в такой же хоккей, как и в первом. Чтоб попроще, чтоб поймать соперников на контратаке», – сказал .