«Спартак» проиграл 5 матчей подряд. Отставание от зоны плей-офф – 4 очка

Теги Спартак Алексей Заварухин Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Спартак» продлил до пяти матчей серию поражений в сезоне КХЛ.

Московский клуб проиграл минскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это был первый матч красно-белых после того, как Алексей Заварухин сменил Игоря Гришина посту главного тренера.

«Спартак» в прошлых играх также проиграл «Торпедо» (0:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ), «Сочи» (3:4) и «Нефтехимику» (2:3).

Красно-белые занимают девятое место в таблице Западной конференции, набрав 58 баллов в 60 матчах. Отставание от восьмой позиции, на которой находится «Северсталь», составляет четыре очка.

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1 комментарий

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Russ Ivan
Сезон для СМ закончен, увы очень печальный. Привет Жамнову, награждённому тут на днях за достижения в области спорта...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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