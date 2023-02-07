«Спартак» проиграл 5 матчей подряд. Отставание от зоны плей-офф – 4 очка
«Спартак» продлил до пяти матчей серию поражений в сезоне КХЛ.
Московский клуб проиграл минскому «Динамо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это был первый матч красно-белых после того, как Алексей Заварухин сменил Игоря Гришина посту главного тренера.
«Спартак» в прошлых играх также проиграл «Торпедо» (0:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ), «Сочи» (3:4) и «Нефтехимику» (2:3).
Красно-белые занимают девятое место в таблице Западной конференции, набрав 58 баллов в 60 матчах. Отставание от восьмой позиции, на которой находится «Северсталь», составляет четыре очка.
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