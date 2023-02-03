«Динамо» вышло в плей-офф. На Западе известны 5 участников Кубка Гагарина, на Востоке – по-прежнему ни одного
Московское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Барыс» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, бело-голубые стали пятым клубом Западной конференции, оформившим выход в плей-офф. Ранее это сделали СКА, «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА.
«Динамо» занимает пятое место в таблице конференции, набрав 77 очков в 59 матчах.
В Восточной конференции по-прежнему не определено ни одного участника плей-офф.
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