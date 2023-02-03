«Динамо» вышло в плей-офф. На Западе известны 5 участников Кубка Гагарина, на Востоке – по-прежнему ни одного

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Московское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова обыграла «Барыс» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, бело-голубые стали пятым клубом Западной конференции, оформившим выход в плей-офф. Ранее это сделали СКА, «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА.

«Динамо» занимает пятое место в таблице конференции, набрав 77 очков в 59 матчах.

В Восточной конференции по-прежнему не определено ни одного участника плей-офф.

10 комментариев

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Mi4eL
на западе лафа. как и плей офф до финала конференции
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Кеша
Ответ Владимир Никаноров
Если по окончании чемпионата так и останутся пятыми ничего хорошего нам не светит в ПО Торпедо,Локомотив и ЦСКА команды одна из которых будет соперником Динамо в первом раунде это выматывающие игры в которых победителя определить не возможно вот если будут вторыми или третьими тогда совсем другой расклад...
Надо двигаться вперед . Еще достаточно матчей чтобы выйти на третье место . Второе тоже возможно . 10 февраля игра с Локомотивом в гостях может стать определяющей .
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Белый офицер
На востоке чисто теоретически никто не вышел, а так 4 команды почти гарантировано в плей-офф. Все таки Амур с Нефтехимиком 11 очков в Авы не отыграют за оставшиеся игры.
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Владимир Никаноров
Если по окончании чемпионата так и останутся пятыми ничего хорошего нам не светит в ПО Торпедо,Локомотив и ЦСКА команды одна из которых будет соперником Динамо в первом раунде это выматывающие игры в которых победителя определить не возможно вот если будут вторыми или третьими тогда совсем другой расклад...
+1
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+1
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забанинныйСевер12
Восток дело тонкое, просто мега регулярка нонче...
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Pilgui 1970
С ПОБЕДОЙ РЕБЯТА!
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Грегори Хауз
Восток дело тонкое. У них и сейчас все на тоненького.
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Александр Кондрашов
Играть с Локомотивом
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ECB
Динамовцев с победой и выходом в плей-офф !!!
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Frank Mir
Ура!!! С побеДой СораДники!!!
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