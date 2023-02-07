Лемье занял 2-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

стал вторым в списке лучших игроков в истории НХЛ.

Издание The Athletic ведет собственный сериал о рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.

Имена номинантов называются в обратном порядке.

Капитан « » занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан « » стал четвертым, третье место в списке занял Бобби Орр.

Лемье провел 17 сезонов в НХЛ и записал на свой счет 1723 (690+1033) балла в 915 матчах в регулярных чемпионатах.

В плей-офф канадец отметился 172 (76+96) очками в 107 матчах. На протяжении всей карьеры выступал за «Питтсбург».

Лемье является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1991 год, 1992 год) в составе «Пингвинс».

Центрфорвард три раза выигрывал «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги, шесть раз «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир, два раза получал «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф.

Лемье был признан лучшим новичком лиги в 1984 году и получил «Колдер Трофи».