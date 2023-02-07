Лемье занял 2-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Яромир Ягр Марио Лемье Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Бобби Орр Хоккей

Марио Лемье стал вторым в списке лучших игроков в истории НХЛ.

Издание The Athletic ведет собственный сериал о рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.

Имена номинантов называются в обратном порядке.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвертым, третье место в списке занял Бобби Орр.

Лемье провел 17 сезонов в НХЛ и записал на свой счет 1723 (690+1033) балла в 915 матчах в регулярных чемпионатах.

В плей-офф канадец отметился 172 (76+96) очками в 107 матчах. На протяжении всей карьеры выступал за «Питтсбург».

Лемье является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1991 год, 1992 год) в составе «Пингвинс».

Центрфорвард три раза выигрывал «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги, шесть раз «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир, два раза получал «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф.

Лемье был признан лучшим новичком лиги в 1984 году и получил «Колдер Трофи».

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12 комментариев

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Любинко Друловича дрель
Ответ Bala Bashka
Почему Лемье, а не Лемью?
Лемьё
+1
0
+1
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Darkhan Darkhan
Малкина опять в топ-100 не поставят?
0
0
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Andreir888
Занятный сериал)) Хотя всё, думаю, очевидно!
0
0
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Bala Bashka
Почему Лемье, а не Лемью?
0
0
0
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kalosha bmail
а напервом Наталья кларк😝
+7
0
+7
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chubrja
Ответ Sergio19882007
заслуженное место Марио) эх,если бы здоровье не подвело
Да хз, а если бы здоровье не подвело Ора?
+1
0
+1
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Максим Фомин
Больше интриги видели только в марте 2018го...😂
+8
0
+8
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Sergio19882007
заслуженное место Марио) эх,если бы здоровье не подвело
+4
0
+4
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Angelgirl
Мне кажется Ягр должен быть 3-м 4-м
0
0
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chubrja
Барабанная дробь...
+3
0
+3
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e1ther - e1ther
Интриганы ,неимоверные
+6
-1
+5
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Александр Кузнецов
На первом Роман Ротенберг
+26
-2
+24
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