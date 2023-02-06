Рашевский о факторах продления контракта с «Динамо»: «Анализ собственной игры и мнение родителей. Я патриот клуба»
Дмитрий Рашевский объяснил, почему решил подписать новый контракт с «Динамо».
Нападающий продлил соглашение с клубом до 2025 года.
– Главный фактор в продлении контракта?
– Наверное, это все-таки анализ собственной игры. И мнение родителей. По этим причинам и решил продлить контракт.
Буквально месяц назад мы списались с агентом. Он рассказал мне о полученном предложении. Мы все обговорили и решили подписать.
– Почему не стали ждать межсезонья?
– Потому что «Динамо» – мой приоритет. Можно сказать, что я вообще патриот «Динамо».
Этот клуб дал мне большие возможности. Я всю профессиональную карьеру играю за «Динамо», и мне хотелось остаться здесь, – сказал Рашевский.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету форварда 30 (15+15) очков в 59 играх.
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