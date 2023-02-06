Рашевский о факторах продления контракта с «Динамо»: «Анализ собственной игры и мнение родителей. Я патриот клуба»

объяснил, почему решил подписать новый контракт с « ».

Нападающий продлил соглашение с клубом до 2025 года.

– Главный фактор в продлении контракта?

– Наверное, это все-таки анализ собственной игры. И мнение родителей. По этим причинам и решил продлить контракт.

Буквально месяц назад мы списались с агентом. Он рассказал мне о полученном предложении. Мы все обговорили и решили подписать.

– Почему не стали ждать межсезонья?

– Потому что «Динамо» – мой приоритет. Можно сказать, что я вообще патриот «Динамо».

Этот клуб дал мне большие возможности. Я всю профессиональную карьеру играю за «Динамо», и мне хотелось остаться здесь, – сказал Рашевский.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету форварда 30 (15+15) очков в 59 играх.