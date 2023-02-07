Дмитрий Рашевский: «У «Динамо» чемпионский состав. Мы готовы и можем взять Кубок Гагарина»

считает, что у «Динамо» чемпионский состав.

– В прошлом сезоне всегда казалось, что вот сейчас выйдет ведущая тройка Шипачева и обязательно решит игру. Сейчас же главный тренер «Динамо» Алексей Николаевич Кудашов сделал очень ровную команду, где каждая тройка может внести свой вклад. Это сильно помогает?

– Это очень хорошо, потому что, когда мы брали с молодежкой, тогда у нас тоже была очень ровная команда, где исход матча могло решить каждое звено. Поэтому я думаю, что сейчас у нас чемпионский состав. Мы готовы и можем взять этот Кубок.

– Вы действительно в команде чувствуете, что это чемпионский состав уже здесь и сейчас? Несмотря на то, что настолько молодой коллектив, многие ребята которого еще толком и не играли в плей-офф?

– Могу сказать, что мы можем проиграть по глупости, сами себе на ошибках, которые случаются из-за молодости. Но точно так же мы можем обыграть любого соперника. Неважно, ЦСКА это, СКА или «Ак Барс». Мы уже это показали в нынешнем сезоне, – сказал нападающий « ».