Дмитрий Рашевский: «У «Динамо» чемпионский состав. Мы готовы и можем взять Кубок Гагарина»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Дмитрий Рашевский Хоккей

Дмитрий Рашевский считает, что у «Динамо» чемпионский состав.

– В прошлом сезоне всегда казалось, что вот сейчас выйдет ведущая тройка Шипачева и обязательно решит игру. Сейчас же главный тренер «Динамо» Алексей Николаевич Кудашов сделал очень ровную команду, где каждая тройка может внести свой вклад. Это сильно помогает?

– Это очень хорошо, потому что, когда мы брали Кубок с молодежкой, тогда у нас тоже была очень ровная команда, где исход матча могло решить каждое звено. Поэтому я думаю, что сейчас у нас чемпионский состав. Мы готовы и можем взять этот Кубок.

– Вы действительно в команде чувствуете, что это чемпионский состав уже здесь и сейчас? Несмотря на то, что настолько молодой коллектив, многие ребята которого еще толком и не играли в плей-офф?

– Могу сказать, что мы можем проиграть по глупости, сами себе на ошибках, которые случаются из-за молодости. Но точно так же мы можем обыграть любого соперника. Неважно, ЦСКА это, СКА или «Ак Барс». Мы уже это показали в нынешнем сезоне, – сказал нападающий «Динамо».

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3 комментария

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Uriy1337
Ещё готовы- СКА, ЦСКА, Ак Барс, ММГ, АВГ,ДНМ,ТНН!
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Кеша
Ну не знаю . Пока у меня такой уверенности нет. Оптимизм это хорошо , конечно . Буду рад ошибаться . Судя по всему нам придется играть с Локо. Допустим, Локо мы пройдём . А дальше я не берусь загадывать. Лучше бы всем молчать и готовиться .
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Dinamik1
Рановато.
+1
0
+1
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