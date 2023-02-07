Капризов забросил 28-ю шайбу в сезоне в игре с «Аризоной». У него 60 очков в 49 играх

Теги Миннесота Аризона НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забросил 28-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Форвард «Миннесоты» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:3). 

На счету россиянина стало 60 (28+32) очков в 49 играх сезона. Результативная серия продлилась до 6 матчей (3+5 на отрезке). 

Сегодня Кирилл (20:52, 4:22 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 3 потери. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Казенкинский
Ответ sammuilson
Капризов с Зукарелло прям находка друг для друга. Зук вроде уже потихоньку заканчивал и тут опять раскрылся
Это точно, жаль Зук уже пожилой. Реально Кирилл для него лучший партнёр по карьере)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sammuilson
Капризов с Зукарелло прям находка друг для друга. Зук вроде уже потихоньку заканчивал и тут опять раскрылся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий