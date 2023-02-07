Капризов забросил 28-ю шайбу в сезоне в игре с «Аризоной». У него 60 очков в 49 играх

забросил 28-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Форвард «Миннесоты» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Койотис» (2:3).

На счету россиянина стало 60 (28+32) очков в 49 играх сезона. Результативная серия продлилась до 6 матчей (3+5 на отрезке).

Сегодня Кирилл (20:52, 4:22 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 3 потери.