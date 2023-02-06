Шипачев о травме Зыкова: «Радулов успел сгруппироваться, судьи посмотрели – все по правилам. Валентину здоровья, но так уж получилось»

высказался об эпизоде и .

– Самый нетипичный матч «Ак Барса» под руководством Билялетдинова – это 4:7 в Питере. Что там пошло не так?

– На собрании нам рассказали, что мы плохо сыграли, вот и все. Семь голов! Мы за предыдущий месяц столько не пропустили. А тут за один матч. Понятно, что мы так не должны играть.

– Зато матч получился очень эмоциональным. Это была особенная игра?

– Конечно, мы ехали в Питер, зная, что нас там ждет хорошая команда. И начали неплохо.

Чтоб закончить первый период 3:3 – такого в чемпионате очень давно не было. Потом мы вышли вперед, и вот тут нам стоило начать строже в обороне играть. Но не получилось.

– Стык Зыкова и Радулова, когда игрок потерял почти все зубы – с виду нелепость. Как избежать таких ситуаций на льду?

– Первая смена, все заряжены. Видимо, против Радулова хотели применить силовой прием. Санька просто увидел это и успел сгруппироваться.

Судьи потом посмотрели – все в пределах правил.

Конечно, жалко человека – потерял все зубы там. Наверное, еще и сотрясение получил. Конечно, желаю Зыкову здоровья. Но так уж получилось, – сказал нападающий « ».

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб