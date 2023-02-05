«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд. «Трактору» 4 очка до зоны плей-офф, у «Амура» на игру меньше

« » прервал серию из четырех поражений подряд.

Команда тренера победила «Трактор» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Магнитогорцы победили впервые с 23 января – тогда команда обыграла «Барыс» (2:1 ОТ).

В свою очередь, команда тренера набрал 5 из 6 возможных очков в трех последних матчах, но челябинский клуб отстает от восьмого плей-офф в таблице Восточной конференции на четыре балла, проведя 60 игр в чемпионате.

При этом у «Амура», который с 63 баллами занимает восьмую строчку, есть один матч в запасе по сравнению с « ».