«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд. «Трактору» 4 очка до зоны плей-офф, у «Амура» на игру меньше

Теги Металлург Мг Трактор Илья Воробьев КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

«Металлург» прервал серию из четырех поражений подряд.

Команда тренера Ильи Воробьева победила «Трактор» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Магнитогорцы победили впервые с 23 января – тогда команда обыграла «Барыс» (2:1 ОТ).

В свою очередь, команда тренера Анвара Гатиятулина набрал 5 из 6 возможных очков в трех последних матчах, но челябинский клуб отстает от восьмого плей-офф в таблице Восточной конференции на четыре балла, проведя 60 игр в чемпионате.

При этом у «Амура», который с 63 баллами занимает восьмую строчку, есть один матч в запасе по сравнению с «Трактором».

9 комментариев

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Sergey2517
Тертышный зачем-то Васи в ловушку шайбу положил?Ткачеву СПАСИБО за сезон. За Трактор 🚜!
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S75v
Всех болельщиков Металлурга с победой! Но игра по-прежнему неубедительная, Вася сегодня спас, иначе бы проиграли. Трактор больше запомнился по качеству опасных моментов у наших ворот. Вайсфельд и Батрак интересно и весьма точно прошлись по Ммг: состав есть, а игры нет, эмоций нет, их нет вообще у команды Воробьёва... Это что я запомнил.
Я думаю , что Рябыкин сразу был не в теме, но его отставка не панацея, тут дело глубже ... Но, надеемся на лучшее и идём дальше.
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Dottore
Вперёд Барыс!
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bodya1337
Ответ Scrappy_Coco
Ну всё, после такой победы наше руководство выдаст губашлепу новый контракт, крайнего же нашли и уволили уже🤣
У него и так контракт на следующий год
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Alobama74
шооок
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Scrappy_Coco
Ну всё, после такой победы наше руководство выдаст губашлепу новый контракт, крайнего же нашли и уволили уже🤣
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Владимир
Трактор к сожалению в этом году наигрался.. Амур не достанем! У них последние матчи дома! Думаю Адмирал им поможет! Всем добра!!!
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Анатолий Чавыкин
В сезоне надо было Трактору играть по настоящему,а не сейчас подачки принимать!!!
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Stepan Moris
Хорошо, что победили, но игра то так себе. А у Гришина хватило мужества, он сам ушел. А наш до талого будет сидеть. Недоэнхаэловец снова косяк на косяке в обороне, благо хоть забивает. Капитан мертвый. Земчонок никакой. Оборона в целом дырявая. Если бы не Вася уже в основное отлетели бы. Эмоций у Металлурга нет совсем. В нападении что-то комбинируют, возят, а бросков минимум.
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