«Металлург» прервал серию из 4 поражений подряд. «Трактору» 4 очка до зоны плей-офф, у «Амура» на игру меньше
«Металлург» прервал серию из четырех поражений подряд.
Команда тренера Ильи Воробьева победила «Трактор» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Магнитогорцы победили впервые с 23 января – тогда команда обыграла «Барыс» (2:1 ОТ).
В свою очередь, команда тренера Анвара Гатиятулина набрал 5 из 6 возможных очков в трех последних матчах, но челябинский клуб отстает от восьмого плей-офф в таблице Восточной конференции на четыре балла, проведя 60 игр в чемпионате.
При этом у «Амура», который с 63 баллами занимает восьмую строчку, есть один матч в запасе по сравнению с «Трактором».
Я думаю , что Рябыкин сразу был не в теме, но его отставка не панацея, тут дело глубже ... Но, надеемся на лучшее и идём дальше.