Гатиятулин о 2:1 с «Автомобилистом»: «Моментами здорово играли в атаке. За счет воли, характера и самоотдачи довели игру до победы»

Теги Трактор Автомобилист КХЛ Сергей Калинин Анвар Гатиятулин Кирилл Устименко Максим Шабанов Хоккей

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Автомобилиста» (2:1).

– Каждая игра – на результат. Сегодня была задача добиться результата. Мы ее выполнили. По игре – моментами здорово играли в атаке. Понимали, что соперник хорошо контратакует. Важно было не пропустить эти моменты. Создали свои моменты, реализовали их.

Перед третьим периодом в раздевалке договорились сыграть по счету, но не уходить в глухую оборону. Соперник немного поддавил, активно сыграл. Ребята молодцы. За счет воли, характера и самоотдачи довели игру до победы.

– После трех камбеков «Автомобилиста» в Челябинске не было опасней вновь в третьем периоде отдавать пространство сопернику?

– Нет. У нас нет такого, чтобы отдавать пространство. Мы хотим создавать плотность по всей площадке. Не всегда это получается. Каждая игра, каждый период – инициатива переходит от одной команды к другой. Разбираем каждый матч и сегодня учли предыдущий опыт.

– Почему решили вернуть Сергея Калинина в первое звено?

– Один из ведущих игроков получил травму. Пробовали Максима Шабанова, но решили вернуться к этим сочетаниям. Считаем, что они более эффективные.

– Уже контактировали с новым генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым?

– Нет, еще не контактировал. Возможно, после поездки встретимся и обязательно переговорим.

– После двух хороших матчей Кирилл Устименко может расширить ротацию вратарей в вашей команде?

– Смотрим на состояние вратарей и каждого игрока. От этого отталкиваемся и принимаем решение по составу. Выделять не буду никого, – сказал главный тренер «Трактора».

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1 комментарий

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hardy33
Уважаемые болельщики Трактора, хотелось бы узнать ваше мнение: даже если Трактор в этих невероятных муках «родит» выход в ПО, хотели бы вы отставки Гатиятуллина? Просто реально интересно, у меня одного такие игры, пусть даже заканчивающиеся положительно, вызывают отвращение?
Насчет ПО - даже в случае выхода туда никаких иллюзий, это мрак просто. Договорились они🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Ты тренер или кий в стакане?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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