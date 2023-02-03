Гатиятулин о 2:1 с «Автомобилистом»: «Моментами здорово играли в атаке. За счет воли, характера и самоотдачи довели игру до победы»
Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Автомобилиста» (2:1).
– Каждая игра – на результат. Сегодня была задача добиться результата. Мы ее выполнили. По игре – моментами здорово играли в атаке. Понимали, что соперник хорошо контратакует. Важно было не пропустить эти моменты. Создали свои моменты, реализовали их.
Перед третьим периодом в раздевалке договорились сыграть по счету, но не уходить в глухую оборону. Соперник немного поддавил, активно сыграл. Ребята молодцы. За счет воли, характера и самоотдачи довели игру до победы.
– После трех камбеков «Автомобилиста» в Челябинске не было опасней вновь в третьем периоде отдавать пространство сопернику?
– Нет. У нас нет такого, чтобы отдавать пространство. Мы хотим создавать плотность по всей площадке. Не всегда это получается. Каждая игра, каждый период – инициатива переходит от одной команды к другой. Разбираем каждый матч и сегодня учли предыдущий опыт.
– Почему решили вернуть Сергея Калинина в первое звено?
– Один из ведущих игроков получил травму. Пробовали Максима Шабанова, но решили вернуться к этим сочетаниям. Считаем, что они более эффективные.
– Уже контактировали с новым генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым?
– Нет, еще не контактировал. Возможно, после поездки встретимся и обязательно переговорим.
– После двух хороших матчей Кирилл Устименко может расширить ротацию вратарей в вашей команде?
– Смотрим на состояние вратарей и каждого игрока. От этого отталкиваемся и принимаем решение по составу. Выделять не буду никого, – сказал главный тренер «Трактора».
Насчет ПО - даже в случае выхода туда никаких иллюзий, это мрак просто. Договорились они🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ Ты тренер или кий в стакане?