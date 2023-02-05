Овечкин об НХЛ и Олимпиаде: «Надо Беттмэна спрашивать, а не меня. Со всем этим – к Гэри»

заявил, что вопрос об участии в нужно адресовать .

На данный момент лига не приняла решение об участии игроков в Олимпиаде-2026 в Италии. На Матче звезд НХЛ россиянину был задан вопрос о возможном участии в Олимпиаде или Кубке мира.

«Об этом надо спрашивать [комиссионера НХЛ] Гэри Беттмэна, а не меня. Со всем этим – к Гэри», – сказал капитан « ».

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 году лига отказалась отпускать хоккеистов.

Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах – в 2006, 2010 и 2014 году. Его контракт с «Кэпиталс» будет действовать в олимпийском сезоне-2025/26.