Мама Овечкина: «Хочу, чтобы Саша выиграл золото Олимпиады. НХЛ ведет себя безобразно!»

Мама заявила о безобразном поведении .

«Я так хочу, чтобы Саша выиграл золото Олимпиады, но видите, там что-то невероятное происходит. НХЛ ведет себя безобразно! Хочется, чтобы золото выиграли ребята», – сказала Татьяна Овечкина.

Хоккеисты из НХЛ не участвовали на двух прошедших олимпийских турнирах (в 2018 году в Южной Корее и в 2022 году – в Китае).

В карьере Овечкин сыграл на трех Олимпийских играх – в 2006, 2010 и 2014 годах.

В 2006 году сборная России проиграла Финляндии (0:4) в полуфинале турнира в Турине, в 2010 году россияне уступили Канаде (3:7) в четвертьфинале турнира в Ванкувере, а в 2014 году – Финляндии (1:3) в четвертьфинале турнира в Сочи.