Вудкрофт о 2:3 от «Торпедо»: «Позитивных моментов хватает. Готовность команды отыгрываться – хороший индикатор»

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Крэйг Вудкрофт высказался после матча против «Торпедо» (2:3).

«Разочарован результатом. Команда играла хорошо, создавали много моментов, сражались, блокировали броски. Но, как и говорилось перед игрой, важно моменты эффективно реализовывать.

В третьем периоде «Торпедо» сумело забросить быстро третью шайбу, а дальше они перестроились, уделили большое внимание обороне. В такой ситуации нам было очень сложно атаковать.

Нижегородцы здорово блокировали броски, перекрывали линии передач. Нам удавалось создавать моменты, но реализация оставляла желать лучшего.

Изменения звеньев в третьем периоде в принципе сработали. В целом была хорошая самоотдача игроков. Все держали темп. Хороший индикатор – готовность команды отыгрываться. Мы сумели вернуться в игру после первой пропущенной шайбы и после того, как отменили наш гол. Позитивных моментов хватает. Следующий матч со «Спартаком» – сверхважный как для нас, так и для соперника», – сказал главный тренер минского «Динамо».

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