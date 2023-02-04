высказался после матча против « » (2:3).

«Разочарован результатом. Команда играла хорошо, создавали много моментов, сражались, блокировали броски. Но, как и говорилось перед игрой, важно моменты эффективно реализовывать.

В третьем периоде «Торпедо» сумело забросить быстро третью шайбу, а дальше они перестроились, уделили большое внимание обороне. В такой ситуации нам было очень сложно атаковать.

Нижегородцы здорово блокировали броски, перекрывали линии передач. Нам удавалось создавать моменты, но реализация оставляла желать лучшего.

Изменения звеньев в третьем периоде в принципе сработали. В целом была хорошая самоотдача игроков. Все держали темп. Хороший индикатор – готовность команды отыгрываться. Мы сумели вернуться в игру после первой пропущенной шайбы и после того, как отменили наш гол. Позитивных моментов хватает. Следующий матч со «Спартаком» – сверхважный как для нас, так и для соперника», – сказал главный тренер минского « ».