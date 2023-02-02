Кучеров, Капризов и Овечкин – в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й
Канадский телеканал TSN представил рейтинг лучших хоккеистов текущего сезона НХЛ.
В топ-25 попали три российских игрока. На 5-м месте – форвард «Тампы» Никита Кучеров, 15-ю строчку занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на 22-й позиции.
Первое и второе места в рейтинге занимают игроки «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль соответственно. На 3-й строчке форвард «Бостона» Давид Пастрняк, на 4-й – нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон.
1. Макди
2. Драй
3. Паста
4. Томпсон
5. Куч
6. Робертсон
7. Карлсон
8. Улльмарк
9. Хьюз Джек
10. Рантанен
11. Ткачак
12. Далин
13. Кросби
14. Марнер
15. Капризов
16. Хеллебак
17. Морисси
18. Маккиннон
19. Макар
20. Нюландер
21. Коннор
22. Ови
23. Мэттьюс
24. Петерсон
25. Стэмкос
Ну как минимум неочевидная мысль