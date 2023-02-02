Кучеров, Капризов и Овечкин – в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й

Канадский телеканал TSN представил рейтинг лучших хоккеистов текущего сезона .

В топ-25 попали три российских игрока. На 5-м месте – форвард « » , 15-ю строчку занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, а капитан « » расположился на 22-й позиции.

Первое и второе места в рейтинге занимают игроки «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль соответственно. На 3-й строчке форвард «Бостона» Давид Пастрняк, на 4-й – нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон.