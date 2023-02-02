Кучеров, Капризов и Овечкин – в топ-25 лучших хоккеистов сезона НХЛ по версии TSN, Макдэвид – 1-й

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Канадский телеканал TSN представил рейтинг лучших хоккеистов текущего сезона НХЛ.

В топ-25 попали три российских игрока. На 5-м месте – форвард «Тампы» Никита Кучеров, 15-ю строчку занял нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин расположился на 22-й позиции.

Первое и второе места в рейтинге занимают игроки «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль соответственно. На 3-й строчке форвард «Бостона» Давид Пастрняк, на 4-й – нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон.

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11 комментариев

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Дима Миронов
Шестеркин точно топ 25
0
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e1ther - e1ther
Могли просто сделать,Арт-россовский рейтинг)че уж усложнять)даже Усатого подтянули,ну явно же парень топ, в этом сезоне))
+4
0
+4
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Кирилл Пахомов
Ответ Дима Миронов
по влиянию на команду,Томпсон точно лучше
Если бы Томпсон в голосовании на Харт был бы выше, то аргумент правильный, потомучто у куча партнеры огонь, но тут же лучшие хоккеисты лиги
0
-2
-2
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e1ther - e1ther
АХАХАХА)даже Кросби задвинули ,жесть)))и Малкина опять нет)хотя играет не плохо,и больше очка за игру по сезону идёт)спички тянули?)Стэмкос же есть,или за майлстоун?)
+1
-1
0
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Кирилл Пахомов
Ответ Simbad
По совокупности качеств и умений Куч- топ 2 мирового хоккея
Я думаю тогда не топ-2, а #2 в мировом хоккее, Мак, все-таки какой то инопланетянин
+1
0
+1
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Дима Миронов
Ответ Кирилл Пахомов
Томпсон лучше Кучерова? Ну как минимум неочевидная мысль
по влиянию на команду,Томпсон точно лучше
+3
-3
0
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Simbad
Ответ Кирилл Пахомов
Томпсон лучше Кучерова? Ну как минимум неочевидная мысль
По совокупности качеств и умений Куч- топ 2 мирового хоккея
+2
-2
0
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McGregor
Ответ bailen
Весь список же проблема написать, да?
Тоже удивляет. И ведь всегда так. Считают, видимо, что НХЛ интересен только присутствием там русских.
+6
-1
+5
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Serge Vendino
Раз спортсу лень
1. Макди
2. Драй
3. Паста
4. Томпсон
5. Куч
6. Робертсон
7. Карлсон
8. Улльмарк
9. Хьюз Джек
10. Рантанен
11. Ткачак
12. Далин
13. Кросби
14. Марнер
15. Капризов
16. Хеллебак
17. Морисси
18. Маккиннон
19. Макар
20. Нюландер
21. Коннор
22. Ови
23. Мэттьюс
24. Петерсон
25. Стэмкос
+23
0
+23
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bailen
Весь список же проблема написать, да?
+10
-1
+9
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Кирилл Пахомов
Томпсон лучше Кучерова?
Ну как минимум неочевидная мысль
+3
-3
0
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