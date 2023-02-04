Уикс об Овечкине: «На Земле 8 миллиардов людей, и есть 2 или 3 человека, которые могут бросать близко к тому, как это делает он. Это безумие»

поделился мнением о броске форварда .

«На планете Земля 8 миллиардов человек, и есть два или три человека, которые могут бросать шайбу близко к тому, как это делает Ови.

Это безумие. Судя по его загибу клюшки, крутящему моменту и тому, как шайба отскакивает от клюшки, никогда не знаешь, куда она полетит. Он все время заставляет тебя гадать.

Он может бросить через тебя, он может пустить шайбу мимо тебя, он просто забивает разными способами», – сказал бывший вратарь «Рейнджерс».