Свечников о победе в конкурсе забегов на скорость: «Макдэвид точно меня обгонит. Так что мне повезло, что его не было»

Теги Каролина Эдмонтон Матч звезд НХЛ НХЛ Коннор Макдэвид Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался о победе в конкурсе забегов на скорость на Матче звезд НХЛ.

Форвард «Каролины» показал лучший результат – 13,699 секунды (в финале, в первом раунде – 13,757). 

Трехкратный победитель конкурса Коннор МакдэвидЭдмонтон») на этот раз не был в числе участников.

«Он меня обгонит, это точно. Так что мне повезло, что его не было. 

В первый раз я немного нервничал, но это быстро прошло. Это не очень легкий конкурс, потому что ты не очень хорошо разогрет, и это немного пугает. Можно что-нибудь потянуть. Слава богу, все обошлось.

Я просто надеялся, что не упаду. Вот единственное, о чем я беспокоился», – сказал россиянин. 

Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

2 комментария

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Никита Алексеевич
А за сколько макдевид бежал?
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Конифеев
Что с Капризом случилось, почему не бежал?
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