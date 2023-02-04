Свечников о победе в конкурсе забегов на скорость: «Макдэвид точно меня обгонит. Так что мне повезло, что его не было»

высказался о победе в конкурсе забегов на скорость на Матче звезд НХЛ.

Форвард «Каролины» показал лучший результат – 13,699 секунды (в финале, в первом раунде – 13,757).

Трехкратный победитель конкурса (« ») на этот раз не был в числе участников.

«Он меня обгонит, это точно. Так что мне повезло, что его не было.

В первый раз я немного нервничал, но это быстро прошло. Это не очень легкий конкурс, потому что ты не очень хорошо разогрет, и это немного пугает. Можно что-нибудь потянуть. Слава богу, все обошлось.

Я просто надеялся, что не упаду. Вот единственное, о чем я беспокоился», – сказал россиянин.

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