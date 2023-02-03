Козлов о 2:4 от ЦСКА: «Салават» загипнотизировала чемпионская майка, слишком много уважения. Но есть позитив – нарастили темп, забила два гола»

Теги Салават Юлаев ЦСКА Виктор Козлов Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 2:4.

– Радует, что бились до конца, играя против обладателя Кубка Гагарина. Видно, почему ЦСКА стал чемпионом в прошлом году. Много мастерства и правильных действий.

Хорошая реализация моментов. Если говорить о нас, то есть позитивные моменты: нарастили темп, забили два гола в третьем периоде.

– Показалось, что ваша команда начала играть после 0:3.

– Слишком много уважения дали ребятам. Чемпионская майка загипнотизировала нас. Не реализовали большинство, четыре минуты играли. Если бы забили, игра могла по-другому пойти.

– У вас всего одно удаление. За счет чего удалось так аккуратно сыграть?

– Ребята старались активно играть, хороший возврат свою зону. Чисто работали один в один с соперниками. Поэтому мало удалений.

– Вы поменяли звенья, но забили лишь на один гол больше, чем с «Торпедо». Почему?

– Нужно больше лезть на ворота, затаскивать шайбу, закрывать вратаря. Чистые шайбы сейчас не заходят.

– Что надо изменить перед следующей игрой с ЦСКА?

– Поверить в свои силы. Нужно уважать соперника, но не слишком.

– Что случилось в большинстве, когда вы пропустили первый гол?

– Это ключевой момент. Пропустили после не самой лучшей игры. Это определило все.

– Как вам первая игра против Сергея Федорова на тренерском мостике?

– Было бы приятнее, если бы я обыграл своего друга. Но не получилось, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

2 комментария

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Кеша
Матч не смотрел , только нарезку . ЦСКА на классе идет к финалу КГ . Жаль проиграли СКА - не по игре . Но я думаю хлопните их на Западе .
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Карел Гот
Помнится, Козлов за два года в ЦСКА сыграл с десяток матчей. Хотя мог и объявить о завершении карьеры. Но магия суммы контракта загипнотизировала: не мог даже и рта раскрыть
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