Козлов о 2:4 от ЦСКА: «Салават» загипнотизировала чемпионская майка, слишком много уважения. Но есть позитив – нарастили темп, забила два гола»
Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА со счетом 2:4.
– Радует, что бились до конца, играя против обладателя Кубка Гагарина. Видно, почему ЦСКА стал чемпионом в прошлом году. Много мастерства и правильных действий.
Хорошая реализация моментов. Если говорить о нас, то есть позитивные моменты: нарастили темп, забили два гола в третьем периоде.
– Показалось, что ваша команда начала играть после 0:3.
– Слишком много уважения дали ребятам. Чемпионская майка загипнотизировала нас. Не реализовали большинство, четыре минуты играли. Если бы забили, игра могла по-другому пойти.
– У вас всего одно удаление. За счет чего удалось так аккуратно сыграть?
– Ребята старались активно играть, хороший возврат свою зону. Чисто работали один в один с соперниками. Поэтому мало удалений.
– Вы поменяли звенья, но забили лишь на один гол больше, чем с «Торпедо». Почему?
– Нужно больше лезть на ворота, затаскивать шайбу, закрывать вратаря. Чистые шайбы сейчас не заходят.
– Что надо изменить перед следующей игрой с ЦСКА?
– Поверить в свои силы. Нужно уважать соперника, но не слишком.
– Что случилось в большинстве, когда вы пропустили первый гол?
– Это ключевой момент. Пропустили после не самой лучшей игры. Это определило все.
– Как вам первая игра против Сергея Федорова на тренерском мостике?
– Было бы приятнее, если бы я обыграл своего друга. Но не получилось, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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