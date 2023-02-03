Дмитрий Кателевский: «Первый гол в КХЛ – это самое яркое, мечта просто. Наверное, это самый запоминающийся момент в жизни»

Дмитрий Кателевский поделился воспоминаниями о своей первой шайбе за «Ак Барс».

«Первый гол в КХЛ – это самое яркое, мечта просто. В детстве мечтал попасть в эту лигу, а сейчас играешь и забиваешь. Наверное, это самый запоминающийся момент в жизни.

С детства думал о том, что хоккей – яркая и зрелищная игра: люди бегают по льду, врезаются друг в друга. А потом, когда понимаешь, что это такое, тебе становится еще интереснее, хочется расти и играть. Это страсть и желание, большие эмоции – отдаешься игре по максимуму», – сказал нападающий системы «Ак Барса».