Тренер «Нью-Джерси» Брюнетт был задержан, когда ехал домой из бара на гольф-каре в нетрезвом виде. Его освободили под залог в 500 долларов

Тренера «Нью-Джерси» арестовали из-за поездки на гольф-каре в нетрезвом виде.

Стали известны подробности задержания тренера «Нью-Джерси» Эндрю Брюнетта в Южной Флориде.

Бывший главный тренер «Флориды» был арестован, когда ехал домой из бара на гольф-каре.

Ему было предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, а также в двойном неподчинении знаку «стоп».

Сообщается, что изначально полицейский хотел выписать штраф за незаконно припаркованный гольф-кар. Брюнетт вышел из бара и сказал, что собирается уехать. Полицейский заметил нетвердую походку и невнятную речь Брюнетта. Позже он увидел, что к нему подошла жена и сказала, что пока не надо садиться за руль.

Примерно через 17 минут после этого разговора пара уехала. Полицейский увидел, что гольф-кар дважды проехал знак «стоп», после чего остановил его. Отмечается, что Брюнетт отказался пройти дыхательный тест для измерения уровня алкоголя в крови.

В итоге специалист был освобожден из-под стражи под залог в 500 долларов. «Девилс» сообщили, что находятся в курсе ситуации и занимаются сбором информации о происшествии.