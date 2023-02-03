Тренер «Нью-Джерси» Брюнетт был задержан, когда ехал домой из бара на гольф-каре в нетрезвом виде. Его освободили под залог в 500 долларов

Теги происшествия Нью-Джерси Флорида Эндрю Брюнетт НХЛ Хоккей

Тренера «Нью-Джерси» арестовали из-за поездки на гольф-каре в нетрезвом виде.

Стали известны подробности задержания тренера «Нью-Джерси» Эндрю Брюнетта в Южной Флориде. 

Бывший главный тренер «Флориды» был арестован, когда ехал домой из бара на гольф-каре. 

Ему было предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, а также в двойном неподчинении знаку «стоп». 

Сообщается, что изначально полицейский хотел выписать штраф за незаконно припаркованный гольф-кар. Брюнетт вышел из бара и сказал, что собирается уехать. Полицейский заметил нетвердую походку и невнятную речь Брюнетта. Позже он увидел, что к нему подошла жена и сказала, что пока не надо садиться за руль. 

Примерно через 17 минут после этого разговора пара уехала. Полицейский увидел, что гольф-кар дважды проехал знак «стоп», после чего остановил его. Отмечается, что Брюнетт отказался пройти дыхательный тест для измерения уровня алкоголя в крови. 

В итоге специалист был освобожден из-под стражи под залог в 500 долларов. «Девилс» сообщили, что находятся в курсе ситуации и занимаются сбором информации о происшествии. 

 

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1 комментарий

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gukmamop
как надо жить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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