Тренер «Нью-Джерси» Брюнетт задержан из-за вождения в нетрезвом виде в Южной Флориде

Тренер « » арестован из-за вождения в нетрезвом виде.

, ранее тренировавший «Флориду», был задержан в среду в Южной Флориде в округе Бровард.

Специалист взят под стражу по нескольким обвинениям, включая вождение в нетрезвом виде и неподчинение дорожному знаку.

Сообщается, что это не первое нарушение Брюнетта – ранее его дела в том числе были связаны с превышением скорости.

В мае 2022 года он признал себя виновным в том, что разогнался до 58 миль в час в зоне 40 миль в час и заплатил штраф в размере 260 долларов,

В феврале 2021 года его автомобиль остановили из-за того, что он разогнался до 27 миль в час в школьной зоне, но это дело в итоге было закрыто.