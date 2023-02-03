«Семья Семака для нас образцовая. Мы на них стараемся равняться». Защитник «Трактора» Климонтов и его жена воспитывают двоих приемных детей

Теги Зенит Сергей Семак Трактор премьер-лига Россия КХЛ Константин Климонтов Хоккей

Константин Климонтов сказал, что берет пример с семьи Сергея Семака. 

32-летний защитник «Трактора» и его жена Эльвира воспитывают двух приемных детей – девочку Женю и мальчика Влада. 

– Кто-то вдохновил вас? Может быть, друзья или какой-то известный человек? У главного тренера «Зенита» Сергея Семака большая семья и есть приемный ребенок.

– Безусловно, семья Семака для нас образцовая. Я знаю, что Сергей помимо всего прочего еще и в храме успевает быть алтарником. Для меня и всей нашей семьи это и правда большой пример. Мы на них стараемся равняться. Я считаю, правильно заражаться хорошим жизненным примером.

Семак и спортсмен хороший, и тренер, и отец. Среди друзей у нас есть семья, которая приняла двух детишек. Мы с ними тоже общались, бывали в гостях, что повлияло. Так поняли, что идем правильным путем. Теперь мне тоже хотелось бы стать для кого-то примером. Это не самоцель, но было бы здорово, если кто-то сделает как мы. Хотелось бы, чтобы дети жили в семьях, а не в детдомах.

– Семак – верующий человек. Вы с Эльвирой, как понимаю, тоже. Это вам как-то помогло в решении принять детей? Может быть, вера помогает сейчас преодолевать трудности?

– Господь дает силы на это, посылает людей на нашем пути. Бывало такое, что ну не должно было это произойти, а все складывалось благополучно. Я считаю, что Бог помогает. Эля пришла к вере в осознанном возрасте, а меня покрестили в детстве. Я жил недалеко от храма, отец показал мне эту дорожку. Никто никогда меня не заставлял. Я выбрал такой путь и считаю, что он мне помогает: по жизни, в спорте, и семье. Это неотъемлемая часть нашей жизни, – сказал Климонтов. 

«В детдоме есть питание, одежда, игрушки. Но нет родительского тепла». Монолог хоккеиста, который воспитывает двоих приемных детей

5 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ Lindeman
Что плохого в приёмных детях? Не знаю насколько у него жена медийная, но о ней я очень мало слышу. А так семья как семья, но где-то со своими тараканами в голове, но ненормальности там точно нет
Анна после 24.02 больше не является медийной персоной. Ни одного поста.
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Lindeman
Ответ Владислав Харламов
Семак в плане семьи по хорошему ненормальный. Много детей, часть приёмные. Медийно активная жена, но не как у Икарди, а приличная женщина
Что плохого в приёмных детях? Не знаю насколько у него жена медийная, но о ней я очень мало слышу. А так семья как семья, но где-то со своими тараканами в голове, но ненормальности там точно нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
Семак в плане семьи по хорошему ненормальный. Много детей, часть приёмные. Медийно активная жена, но не как у Икарди, а приличная женщина
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Кошкин
Умница. Бог в помощь😊
+4
0
+4
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Дядя ТУРА
восхищаюсь такими людьми. сам точно знаю, что воспитывать приемных не смогу
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