«Семья Семака для нас образцовая. Мы на них стараемся равняться». Защитник «Трактора» Климонтов и его жена воспитывают двоих приемных детей

сказал, что берет пример с семьи Сергея Семака.

32-летний защитник « » и его жена Эльвира воспитывают двух приемных детей – девочку Женю и мальчика Влада.

– Кто-то вдохновил вас? Может быть, друзья или какой-то известный человек? У главного тренера « » большая семья и есть приемный ребенок.

– Безусловно, семья Семака для нас образцовая. Я знаю, что Сергей помимо всего прочего еще и в храме успевает быть алтарником. Для меня и всей нашей семьи это и правда большой пример. Мы на них стараемся равняться. Я считаю, правильно заражаться хорошим жизненным примером.

Семак и спортсмен хороший, и тренер, и отец. Среди друзей у нас есть семья, которая приняла двух детишек. Мы с ними тоже общались, бывали в гостях, что повлияло. Так поняли, что идем правильным путем. Теперь мне тоже хотелось бы стать для кого-то примером. Это не самоцель, но было бы здорово, если кто-то сделает как мы. Хотелось бы, чтобы дети жили в семьях, а не в детдомах.

– Семак – верующий человек. Вы с Эльвирой, как понимаю, тоже. Это вам как-то помогло в решении принять детей? Может быть, вера помогает сейчас преодолевать трудности?

– Господь дает силы на это, посылает людей на нашем пути. Бывало такое, что ну не должно было это произойти, а все складывалось благополучно. Я считаю, что Бог помогает. Эля пришла к вере в осознанном возрасте, а меня покрестили в детстве. Я жил недалеко от храма, отец показал мне эту дорожку. Никто никогда меня не заставлял. Я выбрал такой путь и считаю, что он мне помогает: по жизни, в спорте, и семье. Это неотъемлемая часть нашей жизни, – сказал Климонтов.

«В детдоме есть питание, одежда, игрушки. Но нет родительского тепла». Монолог хоккеиста, который воспитывает двоих приемных детей