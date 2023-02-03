Агент Джиошвили о новом контракте с «Динамо»: «Было порядка 6 предложений от других клубов, но Максим хотел остаться»

Теги КХЛ Александр Черных Динамо Максим Джиошвили Чемпионат.com Хоккей

Агент Максима Джиошвили высказался о новом контракте игрока с «Динамо». 

Вчера было объявлено о том, что московский клуб продлил соглашение с 27-летним нападающим на 2 года. 

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ нападающий провел 52 игры и набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «+12».

«Мы благодарны московскому «Динамо» за оказанное доверие. Максим хотел остаться в команде, ему здесь все нравится. В результате было принято обоюдное решение с нашей стороны и со стороны клуба о продлении контракта еще на два сезона.

Соглашение подписано на улучшенных для игрока финансовых условиях. Что касается заинтересованности и предложений со стороны других клубов, то их было порядка шести», – сказал Александр Черных

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