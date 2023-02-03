Далин заменит одноклубника Томпсона на Матче звезд НХЛ. Швед – 6-й защитник на мероприятии

Теги травмы Баффало Матч звезд НХЛ НХЛ Тейдж Томпсон Расмус Далин Хоккей

Расмус Далин заменит Тейджа Томпсона на Матче звезд НХЛ.

Защитник «Баффало» заменит одноклубника, получившего травму верхней части тела в матче против «Каролины» в среду. 

В текущем сезоне 25-летний форвард лидирует в «Сэйбрс» по числу набранных очков – 68 (34+34) в 50 играх. 

22-летний Далин занимает текущее второе место среди самых результативных защитников сезона с 55 (14+41) баллами в 49 играх при полезности «+19». Лидирует Эрик Карлссон из «Сан-Хосе» (66 очков в 51 игре, 16+50).

Таким образом, швед станет единственным представителем своего амплуа в составе команды Атлантического дивизиона.

Всего на мероприятии будут присутствовать 6 защитников – Далин, Карлссон, Адам Фокс («Рейнджерс»), Сет Джонс («Чикаго»), Кэйл Макар («Колорадо») и Джош Моррисси («Виннипег»). 

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1 комментарий

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curdboy
ну вот, а переживали, что Атлантик без защитников))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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