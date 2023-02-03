Далин заменит одноклубника Томпсона на Матче звезд НХЛ. Швед – 6-й защитник на мероприятии

заменит на звезд .

Защитник « » заменит одноклубника, получившего травму верхней части тела в матче против «Каролины» в среду.

В текущем сезоне 25-летний форвард лидирует в «Сэйбрс» по числу набранных очков – 68 (34+34) в 50 играх.

22-летний Далин занимает текущее второе место среди самых результативных защитников сезона с 55 (14+41) баллами в 49 играх при полезности «+19». Лидирует Эрик Карлссон из «Сан-Хосе» (66 очков в 51 игре, 16+50).

Таким образом, швед станет единственным представителем своего амплуа в составе команды Атлантического дивизиона.

Всего на мероприятии будут присутствовать 6 защитников – Далин, Карлссон, Адам Фокс («Рейнджерс»), Сет Джонс («Чикаго»), Кэйл Макар («Колорадо») и Джош Моррисси («Виннипег»).