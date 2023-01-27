Защитник «Баффало» Далин обновил личные рекорды по очкам (55) и передачам (41) за сезон. У него «+20» в 47 играх
Защитник «Баффало» Расмус Далин обновил личные рекорды по очкам (55) и передачам (41) за сезон.
Сегодня 22-летний швед набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2).
В его активе стало 55 (14+41) очков в 47 играх сезона при полезности «+20» (ранее в каждом из четырех сезонов он был в минусе).
Первый номер драфта НХЛ-2018 переписал свои личные рекорды по очкам и передачам (ранее – 53 и 40 в 80 матчах прошлого сезона), ранее он обновил и рекорд по голам.
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