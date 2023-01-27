Защитник «Баффало» Далин обновил личные рекорды по очкам (55) и передачам (41) за сезон. У него «+20» в 47 играх

Теги Баффало НХЛ Виннипег Расмус Далин Хоккей

Защитник «Баффало» Расмус Далин обновил личные рекорды по очкам (55) и передачам (41) за сезон.

Сегодня 22-летний швед набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2). 

В его активе стало 55 (14+41) очков в 47 играх сезона при полезности «+20» (ранее в каждом из четырех сезонов он был в минусе). 

Первый номер драфта НХЛ-2018 переписал свои личные рекорды по очкам и передачам (ранее – 53 и 40 в 80 матчах прошлого сезона), ранее он обновил и рекорд по голам.  

2 комментария

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TTTs
Что с Самуельссоном?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Unnamed80
Шведские защитники -как красная машина ротянбергера, просто ничто не может их остановить
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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