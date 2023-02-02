Буцаев про 5:1 с «Сочи»: «Быстрое преимущество в 3 шайбы расхолодило «Витязь». Соперник превосходил нас по броскам во 2-м периоде»

Теги Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Сочи Хоккей

Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Сочи» (5:1).

– Быстрое преимущество в три шайбы нас немного расхолодило. В принципе, по второму периоду соперник нас превосходил в плане бросков, игры в атаке. Хорошо, что во втором периоде вратарь подчистил. Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца.

– Довольны ли розыгрышем большинства?

– Не совсем то, что мы хотим, понимаем, на каком месте мы по этому компоненту находимся. Сегодня начали от простоты – бросок от синей линии, подправление. Это принесло результат. Наверное, нужно было с этого и начинать.

Слишком много мы совершаем ненужных потерь в большинстве, со стороны это смотрится не совсем хорошо. Есть закон в хоккее: если ты не бросаешь, забить невозможно.

Мы смотрим, в каком состоянии команда. Когда нужно дать, когда потренироваться. Все зависит от головы: как ты настраиваешься на работу, как ты работаешь. Профессиональный спортсмен должен работать, – сказал главный тренер «Витязя».

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