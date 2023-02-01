Юкко-Пекка Луукконен – лучший новичок НХЛ в январе. Вратарь «Баффало» выиграл 6 из 9 матчей, пропуская в среднем 3,05 шайбы
Голкипер «Баффало» признан лучшим новичком в НХЛ в января.
По итогам прошедшего месяца победителем в номинации стал 23-летний вратарь Юкко-Пекка Луукконен.
Также на победу претендовали Даниэль Владарж «(Калгари»), Юусо Пярссинен («Нэшвилл»), Мэттью Бенирс («Сиэтл»), Коул Перфетти («Виннипег»), Кирилл Марченко («Коламбус»).
Луукконен провел 9 матчей в января, одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 90,7% бросков.
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