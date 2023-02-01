Юкко-Пекка Луукконен – лучший новичок НХЛ в январе. Вратарь «Баффало» выиграл 6 из 9 матчей, пропуская в среднем 3,05 шайбы

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Голкипер «Баффало» признан лучшим новичком в НХЛ в января.

По итогам прошедшего месяца победителем в номинации стал 23-летний вратарь Юкко-Пекка Луукконен.

Также на победу претендовали Даниэль Владарж «(Калгари»), Юусо Пярссинен («Нэшвилл»), Мэттью БенирсСиэтл»), Коул Перфетти («Виннипег»), Кирилл МарченкоКоламбус»).

Луукконен провел 9 матчей в января, одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 90,7% бросков.

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