Юкко-Пекка Луукконен – лучший новичок НХЛ в январе. Вратарь «Баффало» выиграл 6 из 9 матчей, пропуская в среднем 3,05 шайбы

Голкипер « » признан лучшим новичком в в января.

По итогам прошедшего месяца победителем в номинации стал 23-летний вратарь .

Также на победу претендовали «(Калгари»), Юусо Пярссинен (« »), (« »), Коул Перфетти (« »), (« »).

Луукконен провел 9 матчей в января, одержал 6 побед, пропуская в среднем 3,05 шайбы и отражая 90,7% бросков.