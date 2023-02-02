Гендиректор «Трактора»: «Если не выйдем в плей-офф, премий не будет. Клуб не имеет права платить вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ деньги Хоккей

Гендиректор «Трактора» высказался о зарплатах и премиях в клубе.

«У нас премиальная система, которая утверждена в клубе на этот сезон, подразумевает результаты в плей-офф. С точки зрения финансов мы посчитали, что клуб не имеет права заплатить дополнительное вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата.

Ребята будут получать дополнительное вознаграждение к зарплатам, только если они попадут в плей-офф и будут проходить раунд за раундом. Если ребята не выйдут в плей-офф, премии они не получат, — рассказал Иван Савин.

«Трактор» рискует пролететь мимо плей-офф! На Востоке лютая заруба: четыре клуба на одно место   

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Чавыкин
А руками водители,что клуб довели до такого состояния,получат деньгу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey2517
А 13 зарплата?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий