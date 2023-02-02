Гендиректор «Трактора»: «Если не выйдем в плей-офф, премий не будет. Клуб не имеет права платить вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата»

Гендиректор «Трактора» высказался о зарплатах и премиях в клубе.

«У нас премиальная система, которая утверждена в клубе на этот сезон, подразумевает результаты в плей-офф. С точки зрения финансов мы посчитали, что клуб не имеет права заплатить дополнительное вознаграждение хоккеистам, не добившимся результата.

Ребята будут получать дополнительное вознаграждение к зарплатам, только если они попадут в плей-офф и будут проходить раунд за раундом. Если ребята не выйдут в плей-офф, премии они не получат, — рассказал .

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