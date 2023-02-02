«Колорадо» подсветил арену в честь Месяца афроамериканской истории: «Стремимся точно сохранять историю и просвещать сообщество»

Теги Колорадо НХЛ Ball Arena дискриминация Хоккей

«Колорадо» подсветил домашнюю арену в честь Месяца афроамериканской истории.

«Сегодня вечером Ball Arena была освещена в честь Black History Month.

«Колорадо» стремится точно сохранять историю и просвещать сообщество», – говорится в твиттере клуба НХЛ.

Месяц афроамериканской истории (Black History Month) отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде. В это время проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь.

Фото: twitter.com/Avalanche

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Давно Black означает "афроамериканский"?
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Why always me?!
Black History - чёрная история. В официальном названии black, не негр, не использовано как ругательство, так что не нужно переделывать в "афроамериканское".
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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