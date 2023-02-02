«Колорадо» подсветил арену в честь Месяца афроамериканской истории: «Стремимся точно сохранять историю и просвещать сообщество»

« » подсветил домашнюю арену в честь Месяца афроамериканской истории.

«Сегодня вечером Ball Arena была освещена в честь Black History Month.

«Колорадо» стремится точно сохранять историю и просвещать сообщество», – говорится в твиттере клуба .

Месяц афроамериканской истории (Black History Month) отмечается ежегодно в феврале в США и Канаде. В это время проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе общества с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь.

Фото: twitter.com/Avalanche