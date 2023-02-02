Ужасный формат плей-офф, время начала игр с задержкой до 20 минут, плохой маркетинг звезд. Колайаково назвал причины падения ТВ-рейтингов НХЛ

Теги Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Вашингтон Сент-Луис Эдмонтон Карло Колайаково НХЛ Хоккей

Карло Колайаково перечислил причины потери интереса к НХЛ у болельщиков.

Ранее были опубликованы данные, из которых следует, что зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports уменьшилась на 22%.

«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Болельщики теряют интерес.

– Нет противостояний, дерби;

– Отсутствие сюжетных линий;

– Больше шумихи вокруг обменов, чем реально совершенных трейдов;

– Плохой маркетинг звезд;

– Ужасный формат плей-офф.

Еще одна большая проблема лиги – время начала матчей. Игра начинается в семь вечера. Сделайте так, чтобы она начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15, 19:20», – написал бывший защитник клубов НХЛ.

9 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Главная причина это в том что новое поколение зю просто не интересует хоккей как вид спорта .
10-15 минут задержки никого в принципе не лимитируют , учитывая что 90 % на машине
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Rjcnbr
Да просто интерес к хоккею падает, и люди уходят смотреть другие лиги, как раз искал из-за этого недавно статьи, нашёл информацию от 2021 года, что только 3 или 6% молодёжи заинтересованы в хоккее, уже хуже чем у МЛС. Не могу представить и затраты на ребёнка в хоккее, уверен там этот вид спорта тоже будет на 1 месте среди 5 топовых видовых спорта в США. Макдэвид один, антагониста никакого нет. ОИ нет, кубков мира нет. ТВ-контракт был подписан вроде в ковид, размер микроскопический, потолок не растёт
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HockeyMan
Это видимо делается в сша для того, что бы допустим болельщики уже в 7 вечера были на трибунах, а там как обычно предматчевую шоу(поздравления ветеранов, поздравления игроков, гимн в исполнении кого то и тд)
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Ковш Сосновый
Про задержки начала матчей это какой-то национальный американский прикол, в НБА такая же беда
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Sander Westerveld
Великий Карло Колайакаво фигни не скажет
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Bdv68
Я думал что только у меня задерживают матчи 😲
+4
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corazón blanco
Насчет задержки матчей в точку, жутко бесит.
+10
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last_guard
А почему задерживается начало матчей? 10 минут рекламу крутят?
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Георгий Волков
Ну про начало матчей он мощнейше прав
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+11
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