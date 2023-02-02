Ужасный формат плей-офф, время начала игр с задержкой до 20 минут, плохой маркетинг звезд. Колайаково назвал причины падения ТВ-рейтингов НХЛ

Карло Колайаково перечислил причины потери интереса к НХЛ у болельщиков.

Ранее были опубликованы данные, из которых следует, что зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports уменьшилась на 22%.

«Надеюсь, это сигнал к переменам в НХЛ. Болельщики теряют интерес.

– Нет противостояний, дерби;

– Отсутствие сюжетных линий;

– Больше шумихи вокруг обменов, чем реально совершенных трейдов;

– Плохой маркетинг звезд;

– Ужасный формат плей-офф.

Еще одна большая проблема лиги – время начала матчей. Игра начинается в семь вечера. Сделайте так, чтобы она начиналась в семь вечера, а не в 19:10, 19:15, 19:20», – написал бывший защитник клубов .