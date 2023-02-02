Зрительская аудитория НХЛ на ESPN и Turner Sports упала на 22%. Матчи смотрят в среднем 373 тысяч человек, в этот момент прошлого сезона было 478 тысяч
Зафиксировано ухудшение рейтингов телетрансляций матчей НХЛ.
Зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports упала на 22% в первой половине регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.
Средняя телеаудитория на данный момент составляет 373 тысячи зрителей. Это ниже среднего показателя в 478 тысяч человек, отмеченного за тот же период в прошлом сезоне.
Средняя аудитория Turner Sports составила 359 тысяч зрителей за 36 матчей. Это на 16% меньше по сравнению с 20 играми, которые Turner транслировал за тот же период в сезоне-2021/22.
Уменьшение рейтингов можно объяснить тем, что кабельные телеканалы удвоили количество игр, которые они транслируют по сравнению с прошлым сезоном – с 27 до 54.
При этом отмечается, что у телезрителей вызвала интерес «Зимняя классика» между «Бостоном» и «Питтсбургом» – рекордные в регулярном чемпионате 1,78 млн зрителей на кабельном ТВ.
ESPN и Turner Sports надеются, что телеаудитория вырастет по мере приближения финальной части сезона НХЛ.
есть еще правда Bally sports(бывш. Fox Sports),MSG,
Root, Nesn и At&T
а вообще канадцы лучше их всех
CBC, TSN и Sportsnet рулят
ESPN стоит 10 $ в месяц,caststreams бесплатно или 20 $ за сезон.Почуствуйте разницу