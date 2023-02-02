Зрительская аудитория НХЛ на ESPN и Turner Sports упала на 22%. Матчи смотрят в среднем 373 тысяч человек, в этот момент прошлого сезона было 478 тысяч

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Зафиксировано ухудшение рейтингов телетрансляций матчей НХЛ.

Зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports упала на 22% в первой половине регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

Средняя телеаудитория на данный момент составляет 373 тысячи зрителей. Это ниже среднего показателя в 478 тысяч человек, отмеченного за тот же период в прошлом сезоне.

Средняя аудитория Turner Sports составила 359 тысяч зрителей за 36 матчей. Это на 16% меньше по сравнению с 20 играми, которые Turner транслировал за тот же период в сезоне-2021/22.

Уменьшение рейтингов можно объяснить тем, что кабельные телеканалы удвоили количество игр, которые они транслируют по сравнению с прошлым сезоном – с 27 до 54.

При этом отмечается, что у телезрителей вызвала интерес «Зимняя классика» между «Бостоном» и «Питтсбургом» – рекордные в регулярном чемпионате 1,78 млн зрителей на кабельном ТВ.

ESPN и Turner Sports надеются, что телеаудитория вырастет по мере приближения финальной части сезона НХЛ.

7 комментариев

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Under
Ответ kvint(ksk)
Любой командный вид спорта не может быть популяризован без матчей национальных сборных. Хоккей единственный командный вид спорта на планете, где у лучших команд в лучших составах нет регулярных турниров. И это абсурд ! Бэттмэн -крутой руководитель , без вопросов. Потолок ЗП, равные возможности, конкурентная лига. Но отказ от двух олимпиад - это большая ошибка. Без американской «Dream team 92” , баскетбол так бы и оставался местечковым видом спорта и не получил бы глобального распространения, как сейчас. А звезды НБА ,и нынешние и прошлые ,котировались бы как звезды бейсбола. Т.е за пределами США из бы никто не знал . Стал бы футбол спортом номер один без мундиаля ? Вопрос риторический. Бэттмэн - классный управленец, но местечковый по своей натуре . Мысли он чуть шире, то давно бы понял , что ЧМ со всеми игроками НХЛ или ОИ- это и реклама его лиги и реклама его спорта в целом . Мысли он чуть шире, можно было бы в связке с IIHF договориться об организации полноценного ЧМ каждые 4 года, с участием всех лучших и матчами в сентябре. Так и можно было бы чередовать каждые 2 года : ЧМ, ОИ, ЧМ, ОИ.
ну да, где Бэтмен и где вы со своими идеями
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ bold
Ща все на Bally Sports смотрят
Это платно тоже и привязано к кабельной компании
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БУРЧАЛКИН
Потому что и ESPN и TNT оказались хуже NBC(SN)
есть еще правда Bally sports(бывш. Fox Sports),MSG,
Root, Nesn и At&T
а вообще канадцы лучше их всех
CBC, TSN и Sportsnet рулят
+1
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+1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Все стримают .
ESPN стоит 10 $ в месяц,caststreams бесплатно или 20 $ за сезон.Почуствуйте разницу
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sed3009
Просто все смотрят бесплатные трансляции "студии 36" в ВК)
+1
-1
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kvint(ksk)
Любой командный вид спорта не может быть популяризован без матчей национальных сборных. Хоккей единственный командный вид спорта на планете, где у лучших команд в лучших составах нет регулярных турниров. И это абсурд ! Бэттмэн -крутой руководитель , без вопросов. Потолок ЗП, равные возможности, конкурентная лига. Но отказ от двух олимпиад - это большая ошибка. Без американской «Dream team 92” , баскетбол так бы и оставался местечковым видом спорта и не получил бы глобального распространения, как сейчас. А звезды НБА ,и нынешние и прошлые ,котировались бы как звезды бейсбола. Т.е за пределами США из бы никто не знал . Стал бы футбол спортом номер один без мундиаля ? Вопрос риторический. Бэттмэн - классный управленец, но местечковый по своей натуре . Мысли он чуть шире, то давно бы понял , что ЧМ со всеми игроками НХЛ или ОИ- это и реклама его лиги и реклама его спорта в целом . Мысли он чуть шире, можно было бы в связке с IIHF договориться об организации полноценного ЧМ каждые 4 года, с участием всех лучших и матчами в сентябре. Так и можно было бы чередовать каждые 2 года : ЧМ, ОИ, ЧМ, ОИ.
+1
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-2
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bold
Ща все на Bally Sports смотрят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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