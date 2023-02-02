Зрительская аудитория НХЛ на ESPN и Turner Sports упала на 22%. Матчи смотрят в среднем 373 тысяч человек, в этот момент прошлого сезона было 478 тысяч

Зафиксировано ухудшение рейтингов телетрансляций матчей НХЛ.

Зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports упала на 22% в первой половине регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

Средняя телеаудитория на данный момент составляет 373 тысячи зрителей. Это ниже среднего показателя в 478 тысяч человек, отмеченного за тот же период в прошлом сезоне.

Средняя аудитория Turner Sports составила 359 тысяч зрителей за 36 матчей. Это на 16% меньше по сравнению с 20 играми, которые Turner транслировал за тот же период в сезоне-2021/22.

Уменьшение рейтингов можно объяснить тем, что кабельные телеканалы удвоили количество игр, которые они транслируют по сравнению с прошлым сезоном – с 27 до 54.

При этом отмечается, что у телезрителей вызвала интерес «Зимняя классика» между «Бостоном» и «Питтсбургом» – рекордные в регулярном чемпионате 1,78 млн зрителей на кабельном ТВ.

ESPN и Turner Sports надеются, что телеаудитория вырастет по мере приближения финальной части сезона НХЛ.