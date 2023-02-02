Владимир Плющев: «Минск-2014 и Пхенчхан-2018 – все победы России за 10 лет. У сборных проблемы, чемпионат в кризисе. Мы играем в устаревший оборонительный хоккей»

Теги Лада СКА Металлург Нк ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Югра Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир потолок зарплат Хоккей

Владимир Плющев высказался касательно возможного возвращения России на турниры.

– Начали появляться сообщения, что ИИХФ подумывает о возвращении сборных России и Беларуси на мировые турниры. Что думаете?

– Очевидный ответ – любой гражданин России рад тому, что мы вместе с братьями-белорусами можем вернуться в мировой хоккей. Другое дело, в каком состоянии.

– В каком?

– Еще во времена пандемии говорил о том, что нашему хоккею нужны мощные внутренние реформы. Минск-2014 и Пхенчхан-2018 – вот все наши победы за последние десять лет. У сборных проблемы, клубный чемпионат в кризисе. 

Железный занавес дал нам идеальный шанс заняться внутренним хоккеем, совершить качественный рывок.

– Он совершен?

– Так ведь ничего сделано не было, тихо сидим, чего-то ждем, о реформах даже не заикаемся. Последнее, чем отличилась КХЛ, – исключение Новокузнецка, Тольятти и Ханты-Мансийска, плюс потолок зарплат. Ничего не сработало.

Мы по-прежнему играем в устаревший оборонительный хоккей. Посмотрите в таблицу – больше трех шайб за игру забрасывает только одна команда, СКА с 200 голами. Все остальные к 60 матчам не преодолели даже отметки 180 шайб. По европейским стандартам это очень скромные показатели, что уж говорить о НХЛ, – сказал заслуженный тренер России. 

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12 комментариев

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Камбоджа134
Сибирь на 1 месте, Торпедо, Автомобилист в лидерах - все это потолок зарплат и яркий атакующий зрелищный хоккей в исполнении, а Плющеву пора к специалистам что-то весь мир у него в чёрном цвете…
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FaithDevotion
Странно слышать, что оборонительный хоккей устарел. В принципе, любой хоккей при тех или иных вводных может приносить результат. На олимпиаде в финале две оборонительных команды играли, потому прямой зависимости побед от стиля не видно
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Ми Ша
Вова,страна в кризисе,оглянись !
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-1
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Барыс Акбарсович
2011 год: мы играем в устаревший атакующий хоккей, надо играть от обороны! 2023: мы играем в устаревший оборонительный хоккей!
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Грин Писец
Да ладно только СКА, а Торпедо Ларионова?
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ni
Потому что было слишком много умников после Ванкувера, где все свалили на «совковый» хоккей БиЗ.
Вся надежда на Ларионова.
Ну и функционерам пора понять, что играть надо для зрителя!!!!
И если зрители ходят, то не важно - есть победы или их нет.
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Заборостроитель
Пиррова победа
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DrDro
Зачем для рывка железный занавес?
Когда мы уже избавимся от адептов великого и лучшего союза?
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Alexander91
Пхенчхан-2018 на тоненького вообще,больше ассоциаций,что мы летели 2:3.
+2
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yalyon
А что случилось? Шарашкина контора под названием ФХР каждый год декларирует же невероятный прорыв, а Владик катками хвастается
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Direct free kick
К чему нам нужно мнение кренделя проигрывавшего Латвии и Швейцарии и всё валившего на игроков?
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Марс Досоев
Значит вратари лучше играют чем нападение
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