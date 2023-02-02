Владимир Плющев: «Минск-2014 и Пхенчхан-2018 – все победы России за 10 лет. У сборных проблемы, чемпионат в кризисе. Мы играем в устаревший оборонительный хоккей»
Владимир Плющев высказался касательно возможного возвращения России на турниры.
– Начали появляться сообщения, что ИИХФ подумывает о возвращении сборных России и Беларуси на мировые турниры. Что думаете?
– Очевидный ответ – любой гражданин России рад тому, что мы вместе с братьями-белорусами можем вернуться в мировой хоккей. Другое дело, в каком состоянии.
– В каком?
– Еще во времена пандемии говорил о том, что нашему хоккею нужны мощные внутренние реформы. Минск-2014 и Пхенчхан-2018 – вот все наши победы за последние десять лет. У сборных проблемы, клубный чемпионат в кризисе.
Железный занавес дал нам идеальный шанс заняться внутренним хоккеем, совершить качественный рывок.
– Он совершен?
– Так ведь ничего сделано не было, тихо сидим, чего-то ждем, о реформах даже не заикаемся. Последнее, чем отличилась КХЛ, – исключение Новокузнецка, Тольятти и Ханты-Мансийска, плюс потолок зарплат. Ничего не сработало.
Мы по-прежнему играем в устаревший оборонительный хоккей. Посмотрите в таблицу – больше трех шайб за игру забрасывает только одна команда, СКА с 200 голами. Все остальные к 60 матчам не преодолели даже отметки 180 шайб. По европейским стандартам это очень скромные показатели, что уж говорить о НХЛ, – сказал заслуженный тренер России.
Вся надежда на Ларионова.
Ну и функционерам пора понять, что играть надо для зрителя!!!!
И если зрители ходят, то не важно - есть победы или их нет.
Когда мы уже избавимся от адептов великого и лучшего союза?