Никитин о победе над СКА: «У игроков «Локомотива» особый настрой против лидера КХЛ. Не скажу, что мы особенно готовимся к этим играм»

Теги Локомотив СКА Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин поделился мыслями о победе над СКА со счетом 2:1.

– Тяжелая игра, пришлось много обороняться. Ребята играли самоотверженно, думаю, поэтому мы и выиграли.

– Вы четыре раза смогли обыграть лидера КХЛ на длинной дистанции – в чем секрет?

– Не скажу, что мы как-то особенно готовимся к этим играм.

Но, как вы сами сказали, против нас выходит лидер КХЛ, поэтому у ребят есть особый настрой, и нам не надо их дополнительно мотивировать. Не скажу, что это какая-то закономерность или тенденция. Только один момент отмечу.

– Можете сказать, что сегодня план на игру сработал на все сто?

– Относительно результата – конечно. Но хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем. 

Всегда работаешь по факту, какие-то планы строить можно перед игрой, но во время нее установок становится очень много, поэтому стараемся все корректировать. Что-то исправлять, что-то улучшать и всегда подстраиваться под соперника.

Сегодня нам противостоял сильный соперник, он заставлял делать ошибки. На них важно уметь правильно реагировать, что сегодня мы делали хорошо.

– Во втором периоде соперники набрали 24 минуты штрафа на двоих. Был ли какой-то триггер для того, чтобы игра получилась настолько жесткой?

– Эмоции – это такая же составляющая хоккея, как и мастерство. С одной стороны, они обязательно должны быть, а с другой – их нужно контролировать.

К этому можно относиться по-разному, но без эмоций не бывает ни побед, ни поражений. И это то, что любят болельщики.

Где-то, конечно, мы допустили ошибки, но это тоже часть игры и опыт, через который мы проходим, – сказал главный тренер «Локомотива».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Слабенькая победа. Я бы не сказал, что на игру настроились, судя по статистике наоборот. По моему 44-16 по броскам. Вратарь молодчина, вытащил матч. Но тем не менее победа. И когда в конце концов мы увидим заброшенные шайбы. За последние 3 игры, забросили трижды. Не смешно, но уровень ВХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Чего греха таить, в плане судейства неоднозначная победа.В плане игры тем более.Но вот назвать её незаслуженной язык не повернётся.Ребята бились как львы, вытаскивали из себя всё а Даня выдал один из главных вратарских перфомансов сезона в КХЛ.Надо сказать что при Никитине за 2 неполных года нас ещё так ни разу не прижимали к своим воротам.Обычно наоборот Локомотив часто проигрывал в сегодняшней манере СКА имея тотальное территориальное преимущество в контроле и инициативе.Где-то и нам наконец-то повезло за старание и терпение

По поводу Галимова.Конечно это чистые 2+2 и нам засчитали постфактум левый гол.Во-первых надо это признать.Во-вторых не люблю принцип "око за око, зуб за зуб" но я бы вспомнил даже не эпизод с Яшкиным в 1 игре в Питере, когда наоборот решающий момент с голом был принят в пользу СКА, а 1 матч финала конфы в 2017 когда в похожей ситуации почти на том же месте линейный проморгал такой же явный фол на Кронвалле, которому выбили клюшку и СКА сравнял на последних секундах.Это было одно из самых обидных поражений в истории Локо который тогда из-за судейства отдал полностью подконтрольную игру против сильнейшего состава в истории КХЛ поэтому я понимаю что чувствуют болельщики в Питере и конкретно тот человек который выкрикнул нелицеприятные слова про Локо на нашей штрафной скамейки
В общем остался какой-то негативный осадок от игры несмотря на победу.Тем не менее, ребята молодцы, Игорю Валерьевичу уважение за адекватную оценку, нашим болельщикам в Питере спасибо за поддержку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий