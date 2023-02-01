Никитин о победе над СКА: «У игроков «Локомотива» особый настрой против лидера КХЛ. Не скажу, что мы особенно готовимся к этим играм»
Игорь Никитин поделился мыслями о победе над СКА со счетом 2:1.
– Тяжелая игра, пришлось много обороняться. Ребята играли самоотверженно, думаю, поэтому мы и выиграли.
– Вы четыре раза смогли обыграть лидера КХЛ на длинной дистанции – в чем секрет?
– Не скажу, что мы как-то особенно готовимся к этим играм.
Но, как вы сами сказали, против нас выходит лидер КХЛ, поэтому у ребят есть особый настрой, и нам не надо их дополнительно мотивировать. Не скажу, что это какая-то закономерность или тенденция. Только один момент отмечу.
– Можете сказать, что сегодня план на игру сработал на все сто?
– Относительно результата – конечно. Но хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем.
Всегда работаешь по факту, какие-то планы строить можно перед игрой, но во время нее установок становится очень много, поэтому стараемся все корректировать. Что-то исправлять, что-то улучшать и всегда подстраиваться под соперника.
Сегодня нам противостоял сильный соперник, он заставлял делать ошибки. На них важно уметь правильно реагировать, что сегодня мы делали хорошо.
– Во втором периоде соперники набрали 24 минуты штрафа на двоих. Был ли какой-то триггер для того, чтобы игра получилась настолько жесткой?
– Эмоции – это такая же составляющая хоккея, как и мастерство. С одной стороны, они обязательно должны быть, а с другой – их нужно контролировать.
К этому можно относиться по-разному, но без эмоций не бывает ни побед, ни поражений. И это то, что любят болельщики.
Где-то, конечно, мы допустили ошибки, но это тоже часть игры и опыт, через который мы проходим, – сказал главный тренер «Локомотива».
По поводу Галимова.Конечно это чистые 2+2 и нам засчитали постфактум левый гол.Во-первых надо это признать.Во-вторых не люблю принцип "око за око, зуб за зуб" но я бы вспомнил даже не эпизод с Яшкиным в 1 игре в Питере, когда наоборот решающий момент с голом был принят в пользу СКА, а 1 матч финала конфы в 2017 когда в похожей ситуации почти на том же месте линейный проморгал такой же явный фол на Кронвалле, которому выбили клюшку и СКА сравнял на последних секундах.Это было одно из самых обидных поражений в истории Локо который тогда из-за судейства отдал полностью подконтрольную игру против сильнейшего состава в истории КХЛ поэтому я понимаю что чувствуют болельщики в Питере и конкретно тот человек который выкрикнул нелицеприятные слова про Локо на нашей штрафной скамейки
В общем остался какой-то негативный осадок от игры несмотря на победу.Тем не менее, ребята молодцы, Игорю Валерьевичу уважение за адекватную оценку, нашим болельщикам в Питере спасибо за поддержку