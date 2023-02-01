Никитин о победе над СКА: «У игроков «Локомотива» особый настрой против лидера КХЛ. Не скажу, что мы особенно готовимся к этим играм»

поделился мыслями о победе над со счетом 2:1.

– Тяжелая игра, пришлось много обороняться. Ребята играли самоотверженно, думаю, поэтому мы и выиграли.

– Вы четыре раза смогли обыграть лидера на длинной дистанции – в чем секрет?

– Не скажу, что мы как-то особенно готовимся к этим играм.

Но, как вы сами сказали, против нас выходит лидер КХЛ, поэтому у ребят есть особый настрой, и нам не надо их дополнительно мотивировать. Не скажу, что это какая-то закономерность или тенденция. Только один момент отмечу.

– Можете сказать, что сегодня план на игру сработал на все сто?

– Относительно результата – конечно. Но хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем.

Всегда работаешь по факту, какие-то планы строить можно перед игрой, но во время нее установок становится очень много, поэтому стараемся все корректировать. Что-то исправлять, что-то улучшать и всегда подстраиваться под соперника.

Сегодня нам противостоял сильный соперник, он заставлял делать ошибки. На них важно уметь правильно реагировать, что сегодня мы делали хорошо.

– Во втором периоде соперники набрали 24 минуты штрафа на двоих. Был ли какой-то триггер для того, чтобы игра получилась настолько жесткой?

– Эмоции – это такая же составляющая хоккея, как и мастерство. С одной стороны, они обязательно должны быть, а с другой – их нужно контролировать.

К этому можно относиться по-разному, но без эмоций не бывает ни побед, ни поражений. И это то, что любят болельщики.

Где-то, конечно, мы допустили ошибки, но это тоже часть игры и опыт, через который мы проходим, – сказал главный тренер « ».