Кручинин – 4-й игрок в истории «Торпедо», набравший 50 и более очков за сезон. Алексей начинал в клубе на просмотровом контракте
Алексей Кручинин сделал две результативных передачи в матче с «Салаватом Юлаевым».
«Торпедо» обыграло уфимский клуб (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард нижегородской команды набрал 51 (15+36) балл в 57 матчах чемпионата.
Кручинин стал четвертым игроком в истории «Торпедо», которому удалось набрать 50 и более очков в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ:
1. Дамир Жафяров – 61 (21+40) очко в сезоне-2020/2021;
2. Алексей Кручинин – 51 (15+36) очков в сезоне-2022/2023;
3. Павел Брендл – 50 (35+15) очков в сезоне-2008/2009;
4. Мэтт Эллисон – 50 (21+29) очков в сезоне-2010/2011.
Напомним, что в межсезонье Кручинин перешел «Торпедо», подписав пробный контракт после сезона в «Сибири», где он набрал 10 (4+10) очков в 30 играх.
Хорошо что Ларионов его не загонял в рамки и позволил творить.
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