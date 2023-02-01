Кручинин – 4-й игрок в истории «Торпедо», набравший 50 и более очков за сезон. Алексей начинал в клубе на просмотровом контракте

Алексей Кручинин сделал две результативных передачи в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Торпедо» обыграло уфимский клуб (5:1) в игре Фонбет чемпионата .

Форвард нижегородской команды набрал 51 (15+36) балл в 57 матчах чемпионата.

Кручинин стал четвертым игроком в истории « », которому удалось набрать 50 и более очков в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ:

1. – 61 (21+40) очко в сезоне-2020/2021;

2. – 51 (15+36) очков в сезоне-2022/2023;

3. – 50 (35+15) очков в сезоне-2008/2009;

4. – 50 (21+29) очков в сезоне-2010/2011.

Напомним, что в межсезонье Кручинин перешел « », подписав пробный контракт после сезона в « », где он набрал 10 (4+10) очков в 30 играх.