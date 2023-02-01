Кручинин – 4-й игрок в истории «Торпедо», набравший 50 и более очков за сезон. Алексей начинал в клубе на просмотровом контракте

Теги Сибирь Торпедо Мэтт Эллисон КХЛ Павел Брендл Алексей Кручинин Дамир Жафяров Хоккей

Алексей Кручинин сделал две результативных передачи в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Торпедо» обыграло уфимский клуб (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард нижегородской команды набрал 51 (15+36) балл в 57 матчах чемпионата.

Кручинин стал четвертым игроком в истории «Торпедо», которому удалось набрать 50 и более очков в отдельно взятом регулярном чемпионате КХЛ:

1. Дамир Жафяров – 61 (21+40) очко в сезоне-2020/2021;

2. Алексей Кручинин – 51 (15+36) очков в сезоне-2022/2023;

3. Павел Брендл – 50 (35+15) очков в сезоне-2008/2009;

4. Мэтт Эллисон – 50 (21+29) очков в сезоне-2010/2011.

Напомним, что в межсезонье Кручинин перешел «Торпедо», подписав пробный контракт после сезона в «Сибири», где он набрал 10 (4+10) очков в 30 играх.

7 комментариев

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Дмитрий Пузырёв
Причём у Кручинина сезон всё ещё продолжается, и, как говорится, дай бог ему здоровья, догнать и перегнать Дамира!
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Матроскин52
Алексей получает удовольствие от игры в Торпедо… соответсвенно и результат офигительный! И чемпионат ещё не закончен! Кручинин человек очень разумный, думаю он подпишет длинный контракт.
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Johnny75
в этом сезоне Профессор из многих игроков смог достать их лучшие качества, научил играть и творить!
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Darkhan Darkhan
Он всегда был хорошим игроком,но переход в сами знаете какой клуб поломал ему карьеру.
Хорошо что Ларионов его не загонял в рамки и позволил творить.
Смотрим дальше....
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Фёдор Кузнецов
Первый комментарий под новостью о контракте говорит что Кручинин будет хорошим игроком в 3-4 звено
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ser7777
В Торпедо все в этом году хороши!
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Eugenio Ar
Круч лучший!
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