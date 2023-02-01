Имам мечети «Аль-Марджани»: «Сжигание Корана – психическое отклонение или необразованность человека? Это ситуация с хоккеем – надо оценивать как сговор против ислама»

Теги Ак Барс ИИХФ КХЛ сборная ОАЭ любительский хоккей религия Хоккей

Имам мечети «Аль-Марджани» высказался о заявлении ИИХФ касательно Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать ассоциацию хоккея исламских стран, так как она базируется на религии.

«Какие могут быть слова в отношении человека, который сжигает Коран? Это психические отклонения или необразованность человека?

Это и ситуация с хоккеем… Я считаю, что это надо рассматривать вместе и оценивать как сговор против ислама», – сказал Мансур хазрат Джалялетдин.

1 комментарий

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rasul5700
спортс хорош такие новости публиковать, под каждым вашим постом на эту тему люди в комментах срутся. Тут в основном сидят люди далёкие от религии и они часто позволяют себе говорить непристойные вещи по отношению к верующим будь то православные или мусульмане. Это низко с вашей стороны, ловить хайп на этом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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