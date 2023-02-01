Имам мечети «Аль-Марджани»: «Сжигание Корана – психическое отклонение или необразованность человека? Это ситуация с хоккеем – надо оценивать как сговор против ислама»

Имам мечети «Аль-Марджани» высказался о заявлении ИИХФ касательно Ассоциации развития хоккея исламских стран.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация не может признать ассоциацию хоккея исламских стран, так как она базируется на религии.

«Какие могут быть слова в отношении человека, который сжигает Коран? Это психические отклонения или необразованность человека?

Это и ситуация с хоккеем… Я считаю, что это надо рассматривать вместе и оценивать как сговор против ислама», – сказал Мансур хазрат Джалялетдин.