Кен Хичкок: «Сергей Зубов – лучший игрок, которого я тренировал. Играя на одной ноге, он дважды становился лучшим защитником КХЛ»

Теги СКА Даллас Кен Хичкок Сергей Зубов НХЛ КХЛ Р-Спорт Хоккей

Кен Хичкок назвал Сергея Зубова лучшим хоккеистом, которого он тренировал.

Зубов работал с Хичкоком в «Далласе» и вместе с тренером выиграл Кубок Стэнли в 1999 году.

«Считаю, что Сергей Зубов – лучший игрок, которого я тренировал.

Он мог как минимум несколько раз за матч сразу после выигранного вбрасывания выводить наших игроков один на один с вратарями. Потрясающий атлет с потрясающей головой

Он завершил карьеру в НХЛ из-за проблем с коленом.

Но, представляете, Сергей вернулся в КХЛ и дважды за два года стал лучшим защитником лиги, играя на одной ноге. Это просто невероятно. Это многое говорит о нем», – сказал бывший главный тренер «Далласа» в подкасте Spittin’ Chiclets.

Зубов провел 16 сезонов в НХЛ и набрал 771 (152+619) балл за результативность в 1068 играх.

2 комментария

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ermol@y
Ответ grek087
Зубов недооценён в России на мой взгляд
Это прежде всего связано с тем, что от сборной отказывался, поэтому многие даже и не знали/думали о нём. Ну а так конечно 0,7 очка за матч для защитника - просто космос(Бурк Вселенная)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Зубов недооценён в России на мой взгляд
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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