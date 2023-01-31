Кен Хичкок: «Сергей Зубов – лучший игрок, которого я тренировал. Играя на одной ноге, он дважды становился лучшим защитником КХЛ»

назвал лучшим хоккеистом, которого он тренировал.

Зубов работал с Хичкоком в « » и вместе с тренером выиграл Кубок Стэнли в 1999 году.

«Считаю, что Сергей Зубов – лучший игрок, которого я тренировал.

Он мог как минимум несколько раз за матч сразу после выигранного вбрасывания выводить наших игроков один на один с вратарями. Потрясающий атлет с потрясающей головой

Он завершил карьеру в НХЛ из-за проблем с коленом.

Но, представляете, Сергей вернулся в и дважды за два года стал лучшим защитником лиги, играя на одной ноге. Это просто невероятно. Это многое говорит о нем», – сказал бывший главный тренер «Далласа» в подкасте Spittin’ Chiclets.

Зубов провел 16 сезонов в НХЛ и набрал 771 (152+619) балл за результативность в 1068 играх.