Кен Хичкок: «Сергей Зубов – лучший игрок, которого я тренировал. Играя на одной ноге, он дважды становился лучшим защитником КХЛ»
Кен Хичкок назвал Сергея Зубова лучшим хоккеистом, которого он тренировал.
Зубов работал с Хичкоком в «Далласе» и вместе с тренером выиграл Кубок Стэнли в 1999 году.
«Считаю, что Сергей Зубов – лучший игрок, которого я тренировал.
Он мог как минимум несколько раз за матч сразу после выигранного вбрасывания выводить наших игроков один на один с вратарями. Потрясающий атлет с потрясающей головой
Он завершил карьеру в НХЛ из-за проблем с коленом.
Но, представляете, Сергей вернулся в КХЛ и дважды за два года стал лучшим защитником лиги, играя на одной ноге. Это просто невероятно. Это многое говорит о нем», – сказал бывший главный тренер «Далласа» в подкасте Spittin’ Chiclets.
Зубов провел 16 сезонов в НХЛ и набрал 771 (152+619) балл за результативность в 1068 играх.
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