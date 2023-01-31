Миронов о Летанге: «Подписался в СКА, получил деньги и расторг контракт. Я стоя аплодировал. Ничего себе человек приехал в Россию поиграть»

объяснил, чем ему запомнился защитник « » .

– Вы помните момент создания КХЛ? Вам тогда было 14 лет, и вы занимались в динамовской СДЮШОР.

– Было интересно, конечно. Создается лига. Значки новые на майках у игроков появились, все красиво.

Но у меня-то была тогда главная мысль – играть в хоккей и попасть в первую команду «Динамо». Все остальное не от меня зависело. Сам я в КХЛ начал играть уже на пятый сезон после создания лиги.

– И чемпионат сразу выдался особенным. В 2012 году в НХЛ объявили локаут и к нам приехало много великих игроков.

– Великий у нас в «Динамо» играл под номером 32 (улыбается).

– А что скажете о звездах в других командах? Против кого вам довелось играть как защитнику?

– Кого там только не было! И Дацюк, и Малкин… Из иностранцев всех уже не назову.

Летанг запомнился! Он в январе подписал со контракт, получил деньги, и тут локаут закончился. Канадец расторг контракт и уехал. Я ему просто стоя аплодировал. Ничего себе человек приехал в Россию поиграть.

– Вы провели в том сезоне сорок матчей. Кого из форвардов было особенно тяжело останавливать?

– Для меня тогда было неважно – из человек или нет. Я с ума сходил просто от того, что в КХЛ играю. Голова кружилась от игроков, от известных фамилий.

В «Динамо» мы играли тогда в шесть-семь защитников. И нередко получалось, что в защите выходили я и Горохов, а в нападении – Комаров, Бэкстрем и Овечкин. Получалось, что я в обороне особо и не играл.

Потому что они постоянно в атаке были, у них шайбу никто забрать не мог. Это было такое удовольствие! Да и в других командах было очень много известных ребят – Ковальчук, Жердев… Кого только не было, – сказал защитник московского «Динамо».