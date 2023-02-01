Ткачев о «Тракторе» и 2:1 с «Динамо»: «Был момент: такая тишина, как будто все пропало. Хорошо, что собрались в ключевой момент»

сказал, что «Трактор» прошел через сложный момент в матче с « ».

Идущие на последнем месте на Востоке челябинцы вчера обыграли московский клуб (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ, одержав волевую победу.

«Был такой момент: такая тишина, как будто все пропало [после гола «Динамо»]. Но в какой-то момент стало ясно, что если мы сейчас не переломим ситуацию, то мы проиграем. Хорошо, что в ключевой момент мы собрались и начали нормально играть. Пошла цепная реакция: один начал за всех бороться, его поддержали остальные, и хорошо, что мы смогли до конца продолжить то, что начали во втором периоде.

Не буду скрывать, мы смотрим, как сыграли остальные соперники. Возможно, что все будет решаться в последний момент, но наша задача просто выигрывать. Мы смотрим за остальными командами, но надо сфокусироваться на своей игре.

Нужно все посторонние вещи, происходящие вне хоккея, убрать на второй план, выходить, показывать свой лучший хоккей. Если мы будем переживать, то лучше от этого не станет.

Нужно просто выходить и делать свою работу, но самый важный момент – это то, что если один игрок ошибается, то все остальные должны знать, что делать, исправить эту ошибку», – сказал нападающий « ».