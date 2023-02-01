Савин о последнем месте «Трактора» на Востоке: «Самое время проявить характер. Ситуация очень сложная»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ ТАСС Хоккей

Гендиректор «Трактора» высказался о последнем месте команды на Востоке. 

Во вторник челябинцы одержали волевую победу над московским «Динамо» (2:1). Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 56 очками в 58 играх.

«Сейчас самое время проявить характер, ситуация очень сложная и обязывает всех хоккеистов играть на запредельной самоотдаче. Только при этом условии команда сможет победить и выровнять ситуацию. Рассчитываю на то, что команда это сделает.

Я также рассчитываю на то, что ребята сделают адекватные выводы из поражений и одержат нужные нашим болельщикам и команде победы.

Когда команда играет дисциплинированно, то может обыгрывать любую, и не раз она это подтверждала. Сейчас это нужно сделать на финишном этапе чемпионата», – сказал Иван Савин

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