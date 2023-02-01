Даути – 1-й защитник с 600 очками в истории «Лос-Анджелеса». Среди всех игроков клуба – 9-й

– 1-й защитник с 600 очками в истории « ».

33-летний канадец сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:5 ОТ).

В текущем сезоне у него 33 (3+30) очка в 52 играх, за карьеру – 600 (135+465) баллов в 1066 играх в рамках регулярок.

Даути – рекордсмен «Кингс» по очкам среди защитников. На втором месте (494 в 805 играх).

Среди лучших бомбардиров в истории клуба Дрю занимает 9-е место. Выше идут Марсель Дионн (1307 в 921), Люк Робитайл (1154 в 1077), Анже Копитар (1110 в 1263, продолжает карьеру), Дэйв Тэйлор (1069 в 1111), Уэйн Гретцки (918 в 539), Берни Николлс (758 в 602), Дастин Браун (712 в 1296), Бутч Горинг (659 в 736).

Среди действующих защитников Даути стал 7-м с 600+ очками в . Его опережают Брент Бернс («Каролина», 813 в 1301), Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 726 в 889), Крис Летанг («Питтсбург», 670 в 973), Райан Сутер («Даллас», 652 в 1331), Виктор Хедман («Тампа», 636 в 943) и Джон Карлсон («Вашингтон», 614 в 917).