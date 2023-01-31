Юбердо, Кэмпбелл и Клингберг – наиболее разочаровавшие игроки в новых командах по версии The Athletic

, и являются одними из главных разочарований сезона НХЛ.

Пять авторов The Athletic порассуждали на тему вопроса, который был сформулирован таким образом: «Какой хоккеист наиболее разочаровал в новой команде?». Речь идет о хоккеистах, которые перешли в свои команды в недавнем прошлом.

Так, журналисты в этом контексте чаще всего упоминали нападающего « » Джонатана Юбердо, голкипера « » Джека Кэмпбелла и защитника « » Джона Клингберга.

Юбердо перешел во «Флэймс» из «Флориды» в результате обмена, а затем подписал новый контракт с канадским клубом с зарплатой 10,5 млн долларов в год, который начнет действовать со следующего сезона. Джонатан набрал 33 (10+23) очка в 47 матчах текущего сезона .

Кэмпбелл до перехода в «Эдмонтон» выступал за «Торонто». В межсезонье он подписал контракт с «Ойлерс» с зарплатой 5 млн долларов в год. Голкипер провел 25 матчей в этом сезоне, пропуска в среднем 3,34 шайбы и отражая 88,7% бросков.

Клингберг перешел в состав «Дакс», подписав однолетний договор с окладом 7 млн долларов. Джон записал на свой счет 17 (6+11) баллов при полезности «минус 26» в 42 играх чемпионата. Ранее сообщалось, что «Анахайм» может обменять шведского игрока.