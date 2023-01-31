Юбердо, Кэмпбелл и Клингберг – наиболее разочаровавшие игроки в новых командах по версии The Athletic

Теги рейтинги Калгари Эдмонтон Анахайм НХЛ Джек Кэмпбелл Джон Клингберг Джонатан Юбердо Хоккей

Джонатан Юбердо, Джек Кэмпбелл и Джон Клингберг являются одними из главных разочарований сезона НХЛ.

Пять авторов The Athletic порассуждали на тему вопроса, который был сформулирован таким образом: «Какой хоккеист наиболее разочаровал в новой команде?». Речь идет о хоккеистах, которые перешли в свои команды в недавнем прошлом.

Так, журналисты в этом контексте чаще всего упоминали нападающего «Калгари» Джонатана Юбердо, голкипера «Эдмонтона» Джека Кэмпбелла и защитника «Анахайма» Джона Клингберга.

Юбердо перешел во «Флэймс» из «Флориды» в результате обмена, а затем подписал новый контракт с канадским клубом с зарплатой 10,5 млн долларов в год, который начнет действовать со следующего сезона. Джонатан набрал 33 (10+23) очка в 47 матчах текущего сезона НХЛ.

Кэмпбелл до перехода в «Эдмонтон» выступал за «Торонто». В межсезонье он подписал контракт с «Ойлерс» с зарплатой 5 млн долларов в год. Голкипер провел 25 матчей в этом сезоне, пропуска в среднем 3,34 шайбы и отражая 88,7% бросков.

Клингберг перешел в состав «Дакс», подписав однолетний договор с окладом 7 млн долларов. Джон записал на свой счет 17 (6+11) баллов при полезности «минус 26» в 42 играх чемпионата. Ранее сообщалось, что «Анахайм» может обменять шведского игрока.

3 комментария

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NeSt274
Клингберг было видно, что сдувается в последние два сезона, и контракт однолетний в анахайме, у которого куча места под кепкой, так что дакс никаких убытков от этой сделки не понесет. А вот Юбердо и Кэмпбелл - это, конечно, да… В очередной раз можно поаплодировать менеджменту эдмонтона за подписание контрактов с вратарями, да и вообще с любыми игроками кроме макдэвида и дразухтля.
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Дмитрий Кутузов
Юбердо конечно полностью проваливает сезон. 2021-22: 115 очков (2-й в лиге), 85 передач (лидер лиги), 1,06 передачи за игру (лидер лиги) и 1,44 очка за игру (4-й в лиге). 2022-23: 0,7 очка за игру. Результативность упала в два раза!
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Du Du
"Джонатан Юбердо, Джек Кемпбел и Джонатан Юбердо являются одними из главных оазочарований сезона НХЛ"
Я, снова я и Ирен...
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