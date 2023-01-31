Кудашов о поражении от «Трактора»: «Недоволен игрой «Динамо», вышли поиграть в хоккей. Число бросков зашкаливает, но это все как-то по-добренькому»

Теги Трактор Алексей Кудашов КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Алексей Кудашов остался недоволен игрой «Динамо» в матче с «Трактором».

Главный тренер московского клуба прокомментировал поражение со счетом 1:2.

– «Трактор» хочу поздравить с победой. То, что касается нас – не все до конца понимали, что у многих команд плей-офф уже начался и они рубятся за очки.

А у нас некоторые выходят и играют спокойненько, думая, что им кто-то отдаст игру. Вроде и владели преимуществом, но остроты не было, моментов создали мало, хотя игровое время в атаке и число бросков в створ зашкаливает.

Но это все как-то по-добренькому, без остроты. Недоволен игрой. Она не была злой и агрессивной. Мы вышли поиграть в хоккей.

– Это был финальный матч выезда. Что нужно сделать команде, чтобы в домашней московской серии набрать как можно больше очков?

– Сложное турне, которое забрало много сил. Но оно не первое. Было и шесть матчей подряд. И четыре раза по пять встреч.

Кто-то жалуется на серии из четырех матчей, а у нас вот такой календарь. Надеемся, что по приезде вернутся травмированные ребята и осознание близости плей-офф придет.

– В плей-офф ожидаете увидеть Эрика О’Делла?

– Ожидаем, – сказал главный тренер московского «Динамо».

3 комментария

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Олег Булин
Что касается выезда,плохо,что именно перед ПО стали часто проигрывать.Да,еще у нас пятеро из-за травм не играют.Надо выправлять.
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Вольфсбург
Игра с Торпедо в Москве вторая такая же была, много силовой борьбы, бросков а толку мало. Три из восьми очков на выезде маловато будет. Кудашёвским надо понять ребятам 4 или 5 место в регулярке это убийство сразу в плей-офф, даже если пройдут 1/4, их измотанных обыграют в следующем раунде. Как это сделал в прошлом году ЦСКА после Северстали.
+1
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+1
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Igorrr
Кудашов , уходи !
0
-2
-2
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