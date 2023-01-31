Кудашов о поражении от «Трактора»: «Недоволен игрой «Динамо», вышли поиграть в хоккей. Число бросков зашкаливает, но это все как-то по-добренькому»

остался недоволен игрой «Динамо» в матче с « ».

Главный тренер московского клуба прокомментировал поражение со счетом 1:2.

– «Трактор» хочу поздравить с победой. То, что касается нас – не все до конца понимали, что у многих команд плей-офф уже начался и они рубятся за очки.

А у нас некоторые выходят и играют спокойненько, думая, что им кто-то отдаст игру. Вроде и владели преимуществом, но остроты не было, моментов создали мало, хотя игровое время в атаке и число бросков в створ зашкаливает.

Но это все как-то по-добренькому, без остроты. Недоволен игрой. Она не была злой и агрессивной. Мы вышли поиграть в хоккей.

– Это был финальный матч выезда. Что нужно сделать команде, чтобы в домашней московской серии набрать как можно больше очков?

– Сложное турне, которое забрало много сил. Но оно не первое. Было и шесть матчей подряд. И четыре раза по пять встреч.

Кто-то жалуется на серии из четырех матчей, а у нас вот такой календарь. Надеемся, что по приезде вернутся травмированные ребята и осознание близости плей-офф придет.

– В плей-офф ожидаете увидеть ?

– Ожидаем, – сказал главный тренер московского « ».