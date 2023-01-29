Валерий Каменский: «Без сборной России все международные турниры неполноценные»

считает турниры без сборной России неполноценными.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

28 января президент ИИХФ Люк Тардиф заявил о встрече с МОК касательно возможного участия игроков в международных турнирах.

– Постоянно ведутся переговоры Федерации хоккея России с ИИХФ по вопросу участия наших сборных в международных турнирах. Нужно работать, чтобы решение было позитивным. Переговоры ведутся, но какую-то конкретику сказать не могу, потому что я в них не участвую.

– На ваш взгляд, сборной России не хватает на международных соревнованиях?

– Естественно. Без сборной России все международные турниры, как я считаю, неполноценные, – заявил олимпийский чемпион и вице-президент .