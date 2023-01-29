Валерий Каменский: «Без сборной России все международные турниры неполноценные»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский считает турниры без сборной России неполноценными.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

28 января президент ИИХФ Люк Тардиф заявил о встрече с МОК касательно возможного участия игроков в международных турнирах.

– Постоянно ведутся переговоры Федерации хоккея России с ИИХФ по вопросу участия наших сборных в международных турнирах. Нужно работать, чтобы решение было позитивным. Переговоры ведутся, но какую-то конкретику сказать не могу, потому что я в них не участвую.

– На ваш взгляд, сборной России не хватает на международных соревнованиях?

– Естественно. Без сборной России все международные турниры, как я считаю, неполноценные, – заявил олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ.

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1 комментарий

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Roman Schmidt
Ну да,ага ага...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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