40 млн рублей – компенсация в случае увольнения Гатиятулина. «Трактор» идет последним на Востоке за 11 игр до конца регулярки

Теги Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Алексей Шевченко Хоккей

«Трактор» должен заплатить 40 миллионов рублей, если решит уволить Анвара Гатиятулина.

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что компенсация за досрочное расторжение контракта со специалистом составляет 40 миллионов рублей.

Ранее была информация о неустойке в размере 100 миллионов рублей.

Добавим, что действующее соглашение с Гатиятулиным рассчитано и на следующий сезон.

Челябинская команда занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 57 играх. «Трактор» проиграл пять из шести последних матчей.

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6 комментариев

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Андрей Сорокин
Неужели им не стыдно за такую игру,ведь уровень хоккея в исполнении игроков Трактора равен ВХЛ если не ниже.
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Crosby174
Было 100, стало 40. По факту где 15-20 окажется)
+1
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+1
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мик джагер
Ответ Дмитрий Романов
Вот, что то мне не заплатят на работе, если я работу не буду выполнять))
Хорошо сказано!!!!!!😆😆😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Абдалов
Неужели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HK Traktor
Пора.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Романов
Вот, что то мне не заплатят на работе, если я работу не буду выполнять))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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