40 млн рублей – компенсация в случае увольнения Гатиятулина. «Трактор» идет последним на Востоке за 11 игр до конца регулярки

«Трактор» должен заплатить 40 миллионов рублей, если решит уволить .

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что компенсация за досрочное расторжение контракта со специалистом составляет 40 миллионов рублей.

Ранее была информация о неустойке в размере 100 миллионов рублей.

Добавим, что действующее соглашение с Гатиятулиным рассчитано и на следующий сезон.

Челябинская команда занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 57 играх. проиграл пять из шести последних матчей.