40 млн рублей – компенсация в случае увольнения Гатиятулина. «Трактор» идет последним на Востоке за 11 игр до конца регулярки
«Трактор» должен заплатить 40 миллионов рублей, если решит уволить Анвара Гатиятулина.
Журналист Алексей Шевченко сообщил, что компенсация за досрочное расторжение контракта со специалистом составляет 40 миллионов рублей.
Ранее была информация о неустойке в размере 100 миллионов рублей.
Добавим, что действующее соглашение с Гатиятулиным рассчитано и на следующий сезон.
Челябинская команда занимает последнее, 11-е, место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 57 играх. «Трактор» проиграл пять из шести последних матчей.
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