Щитов о Ларионове: «Гениальность тренерской мысли доказывает победа над СКА без основных игроков. «Торпедо» влюбило в себя всю страну»

Теги СКА Торпедо Никита Щитов Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Никита Щитов заявил, что игра «Торпедо» влюбила в себя всю Россию.

«Ларионов со свои тренерском штабом в «Торпедо» – лучшие в лиге в этом году. Ларионов умеет мотивировать игроков, хорошо знает хоккейную философию, но нужно отметить весь тренерский штаб «Торпедо».

Я смотрел перед сезоном интервью Игоря Ларионова, где он говорил о концепции игры в «Торпедо», и искренне ему поверил. Ларионов – настоящий профессионал.

Те, кто говорил, что «Торпедо» попадет в яму по ходу сезона и провалятся – люди, которые не разбираются в хоккее. Победа без основных игроков над СКА доказывает гениальность тренерской мысли.

Команда не обладает сумасшедшим бюджетом, там играют простые ребята, но в этом хоккее есть мысль. Ребятам дают играть, и их игра одна из немногих в лиге, на которую приятно смотреть. Пусть попробуют те, кто имеет большие финансовые возможности и занимают верхние позиции в турнирной таблице, также показать себя с командой без суперсостава и финансов.

Также в этом году такое «Торпедо» сформировалось благодаря грамотному менеджменту. Они показывают всей России, как можно управлять и развивать клуб в условиях среднего бюджета. Они показывают, как можно развивать и раскрывать игроков.

Селекция клуба сработала очень хорошо. Дай Бог таких специалистов в России будет больше. Ларионов и тренерский штаб «Торпедо» – некое революционное движение для российского клубного хоккея.

Уверен, у Ларионова большие планы на плей-офф. Утренерского штаба «Торпедо» есть задумки, которые удивят. Эта команда влюбила в себя всю страну, поэтому будем следить за их игрой и наслаждаться», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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6 комментариев

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KirGre
Спортс, вы бы могли в начале новости , когда называете автора новости , можно писать его должность в спортивной отрасли или амплуа или спортивную профессию, вот например какой-то чел , я о нем вообще никогда не слышал , высказался о моем кумире , как мне расценить его слова ?!??? Я его не знаю !!!!
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Эдик Горбачёв
Ответ JGOAL
первый раунд пройдут. но и СКА споткнется
Может и споткнётся ... А СКА , со своим тренеришкой , кубка не видать . Хоккеистов жалко .
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Valentin Kompaneytsev
Гениальные тренерские мысли (Ларионов) игроки Торпедо воплощают в игре.
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JGOAL
первый раунд пройдут.
но и СКА споткнется
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Грегори Хауз
А еще да, как он хотел что бы всей страной приходили и болели не за свои команды, а за его Торпедо и вся страна была влюблена по уши в его мушкетерский хоккей.
Как они сказал? Что бы прониклись красотой игры, и что бы в следующий раз питерские болельщики пришли поддерживать Торпедо. Ага, счез, романтик в очках.
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Грегори Хауз
Но мне к стати очень интересно как далеко в плей офф проидет "романтичное" Торпедо со своим "мушкетерским" хоккеем. Играют конечно красиво, витиевато, смотреть приятно. Вот только в плей офф там уже будет все по взрослому. "Мусорные" голы с пятака, жесть, грязь и боль. Как тот же Витязь или Спартак у которых хоккей более "мужицкий", не выкинули этих "дартаньянов" нижегородских в первом же круге.
Вчера болела "рогатых" высказывался на тему того на кого лучше не попадать. На СКА попадать не опасно считает. До финала не встретимся.
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-4
-4
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