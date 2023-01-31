Щитов о Ларионове: «Гениальность тренерской мысли доказывает победа над СКА без основных игроков. «Торпедо» влюбило в себя всю страну»

заявил, что игра «Торпедо» влюбила в себя всю Россию.

«Ларионов со свои тренерском штабом в «Торпедо» – лучшие в лиге в этом году. Ларионов умеет мотивировать игроков, хорошо знает хоккейную философию, но нужно отметить весь тренерский штаб «Торпедо».

Я смотрел перед сезоном интервью , где он говорил о концепции игры в «Торпедо», и искренне ему поверил. Ларионов – настоящий профессионал.

Те, кто говорил, что «Торпедо» попадет в яму по ходу сезона и провалятся – люди, которые не разбираются в хоккее. Победа без основных игроков над доказывает гениальность тренерской мысли.

Команда не обладает сумасшедшим бюджетом, там играют простые ребята, но в этом хоккее есть мысль. Ребятам дают играть, и их игра одна из немногих в лиге, на которую приятно смотреть. Пусть попробуют те, кто имеет большие финансовые возможности и занимают верхние позиции в турнирной таблице, также показать себя с командой без суперсостава и финансов.

Также в этом году такое «Торпедо» сформировалось благодаря грамотному менеджменту. Они показывают всей России, как можно управлять и развивать клуб в условиях среднего бюджета. Они показывают, как можно развивать и раскрывать игроков.

Селекция клуба сработала очень хорошо. Дай Бог таких специалистов в России будет больше. Ларионов и тренерский штаб «Торпедо» – некое революционное движение для российского клубного хоккея.

Уверен, у Ларионова большие планы на плей-офф. Утренерского штаба « » есть задумки, которые удивят. Эта команда влюбила в себя всю страну, поэтому будем следить за их игрой и наслаждаться», – сказал бывший защитник клубов .